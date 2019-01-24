Депутат Рады толкнул и оскорбил Скабееву в ПАСЕ

Во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ Скабееву толкнул журналист. После этого Береза также ее оттолкнул и заградил доступ к Геращенко, мешая задать вопрос об удерживаемых на Украине гражданах России.

После инцидента Скабеева попросила депутата объясниться.

"Драться-то нельзя, Вы же депутат", — напомнила журналистка.

Однако Береза не стал комментировать свои действия, а лишь удивился, почему Россия отправляет журналистов в ПАСЕ, если не хочет "отдавать Крым".

Это не первый случай словесных перепалок со Скабеевой, инициированных киевскими чиновниками. Так, в октябре 2018 представители украинской делегации на полях сессии ПАСЕ отказались от конструктивного общения со съемочной группой из России — они выкрикивали лозунги, пели гимн страны, а один из них бросил микрофон в камеру.