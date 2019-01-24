Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Киев вынес приговор Януковичу
Киев вынес приговор Януковичу

Депутат Рады толкнул и оскорбил Скабееву в ПАСЕ 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: кадр из видео
Внефракционный депутат Верховной рады, представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Борислав Береза оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву и толкнул ее. Видео инцидентов опубликовал телеканал "112 Украина".
Во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ Скабееву толкнул журналист. После этого Береза также ее оттолкнул и заградил доступ к Геращенко, мешая задать вопрос об удерживаемых на Украине гражданах России.
В Москве внезапно объявили о поддержке Порошенко
После инцидента Скабеева попросила депутата объясниться.
"Драться-то нельзя, Вы же депутат", — напомнила журналистка.
Однако Береза не стал комментировать свои действия, а лишь удивился, почему Россия отправляет журналистов в ПАСЕ, если не хочет "отдавать Крым".
Это не первый случай словесных перепалок со Скабеевой, инициированных киевскими чиновниками. Так, в октябре 2018 представители украинской делегации на полях сессии ПАСЕ отказались от конструктивного общения со съемочной группой из России — они выкрикивали лозунги, пели гимн страны, а один из них бросил микрофон в камеру.
Последние новости
Черный день милиции: как в Москве за сутки убили более 30 постовых Названа самая полезная для здоровья рыба Мы обречены: олигархи объявили крестовый поход
Комментарии67
Украина , В мире , Ирина Геращенко , Совет Европы , Верховная Рада
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
05:20
Украина стремительно «опустынивается»
В мире
00:59
В Москве внезапно объявили о поддержке Порошенко
Политика
03:46
«Мразь конченая»: кого друзья винят в смерти Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Соловьев чуть не довел Ковтуна до инфаркта
Общество
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
00:52
В Москве таксист привез пассажиров к грабителям
Происшествия Криминал
03:51
Суд решил судьбу Януковича
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение