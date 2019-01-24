«Московские кандидаты» помогут Порошенко сохранить власть

Юрий Бойко , вице-премьер времен Януковича, а ныне кандидат в президенты «от Юго-Востока», озвучил крамольную программу: покарать виновных в бойне в одесском Доме профсоюзов, добиться мира в Донбассе, защитить русский язык. Бойко удостоился клейма «пророссийского политика», но оппоненты подозревают его ровно в обратном — в скрытой работе на киевский режим. Каковы шансы Бойко?

В среду депутат Верховной рады Юрий Бойко, которого украинский Центризбирком накануне зарегистрировал кандидатом в президенты, пообещал в случае победы возобновить расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов.

«Власть всячески тормозит расследование, потому что результаты могут оказаться очень неудобными для нее. Как бы она ни покрывала тех, кто поджег Дом профсоюзов, кто добивал людей, которые пытались выбраться из горящего здания — мы доведем дело до конца», — цитирует заявление кандидата «Интерфакс-Украина».

Бывший вице-премьер и министр «домайданных» времен, который решил побороться за президентское кресло на выборах 31 марта, поднял сразу несколько тем, неудобных для нынешней власти.

Он пообещал обеспечить право граждан страны разговаривать на родном языке. «Это действительно будет», — заверил политик. Действующие власти пытаются спекулировать на теме русского языка, но люди должны «говорить на том языке, на котором они привыкли». Так он ответил коллегам-парламентариям из пропрезидентского «Блока Порошенко» и их союзникам. Напомним, Рада приняла в первом чтении законопроект, который закрепляет использование исключительно «мовы» практически во всех сферах жизни.

Наконец, Бойко заявил, что одним из главных пунктов его программы является прекращение войны в Донбассе. Политик, впрочем, не представил подробного плана того, как он собирается «возвращать» Украине отколовшиеся Донецк Луганск и свою родную Горловку . Но он дал обещание, «еретическое» с точки зрения нынешнего киевского режима:

«Наша команда готова провести прямые переговоры с непризнанными республиками, РФ, со всеми, от кого зависит прекращение военного конфликта».

Электорат, похоже, воспринял обещание всерьез. Судя по исследованию, которое провели в декабре «Киевский международный институт социологии» и компания «Рейтинг», в Донецкой и Луганской областях (разумеется, в той части, которую контролирует Украина), Бойко может заручиться почти 30% голосов. На Юге, согласно тому же опросу, у него около 27%, и наконец, он заручился неплохими позициями в Сумской, Харьковской, Днепровской и Запорожской областях — здесь у кандидата порядка 14%.

Хотя украинский ЦИК зарегистрировал Бойко 13-м по счету, ему пока везет. Согласно последним соцопросам, Бойко входит в тройку лидеров президентской гонки. Политик, которого в прессе называют «главным кандидатом от Юго-Востока», уступает лишь лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко и шоумену Владимиру Зеленскому

При этом рейтинги Бойко явно проседают в центральных и западных областях Украины — согласно упомянутому выше соцопросу КМИС и «Рейтинга», здесь он не наберет и 5–7%. Так что тезис о том, что этот бывший министр и вице-премьер времен Януковича — «кандидат от Юго-Востока», а Тимошенко традиционно опирается на Центр и Запад, не так уж и неверен.

Очевидно, что Бойко воспринимают в качестве «кандидата мира» — в отличие, например, от Тимошенко, которую зарегистрировал ЦИК также в среду. Лидер «Батькивщины», выступая перед соратниками, объявила: она надеется на «настоящих украинских патриотов, которые с нетерпением ждут освобождения от врага» Крыма и Донбасса. Тимошенко обещает сделать ставку на создание «новой армии», полностью соответствующей стандартам НАТО . К слову, тезис о по-настоящему «новой армии» — явная шпилька Петру Порошенко, ведь модернизация ВСУ — это один из немногих козырей действующего президента. Который, заметим, пока не участвует в президентской гонке, даром что она стартовала еще 31 декабря.

Впрочем, надеяться на финальную битву «ястреба» Тимошенко и «миротворца» Бойко во втором туре явно рано. Свежий рейтинг, который составил Национальный социологический центр имени М. Драгоманова, показал, что за Порошенко готовы проголосовать 17,1%. «Центр Драгоманова» подозревают в близости к Банковой — то есть к администрации действующего президента. Так что не исключено, что внезапный рост любви и доверия украинцев к своему президенту просто «нарисовали». Впрочем, даже судя по этому опросу, Тимошенко несколько опережает нынешнего главу государства — у нее 17,4%.

Стоит вспомнить о любопытном заявлении, которое в начале января сделала замглавы провластной фракции Рады «Народный фронт» Виктория Сюмар . По ее словам, Порошенко может одержать победу на выборах только в случае выхода во второй тур с Юрием Бойко, заявила зампредседателя фракции «Народный фронт». Логика проста — Бойко, по словам Сюмар, является «пророссийским кандидатом».

Действительно, этот ярлык пока что самое «страшное» обвинение, которое оппоненты бросают Бойко. В самом деле, не упрекать же его в том, что этот бывший глава Минтопэнерго — «газовый олигарх» (из окружения другого магната Дмитрия Фирташа ), когда Порошенко — сам олигарх с неплохим по украинским меркам состоянием под 900 млн долларов? Бойко вменяют в вину то, что в бытность свою чиновником (в том числе главой «Нафтогаза» , а также вице-премьером и министром в правительстве Николая Азарова ) он лоббировал интересы « Тюменской нефтяной компании ». Последнее, впрочем, не доказано. Еще одно «доказательство пророссийского уклона» — недавний призыв политика вступить в прямые переговоры с Россией после инцидента в Керченском проливе.

Но в глазах электората Юго-Востока вряд ли будут таким уж отягчающим обстоятельством призывы договариваться с Россией и даже прекратить конфликт со «страной-агрессором». Бойко может повредить другое — разброд и междоусобицы в собственном лагере.

Напомним, что этот депутат, бывший одним из руководителей «Оппозиционного блока» — условной «партии Юго-Востока», выдвинут от собственной пока не зарегистрированной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». У «Оппоблока» собственный выдвиженец, Александр Вилкул , который накануне подал документы на регистрацию в ЦИК.

«Я оцениваю шансы Вилкула как высокие, а других кандидатов я не хотел бы оценивать. А наш кандидат имеет шанс выступить достойно на этих выборах», — сказал газете ВЗГЛЯД действующий лидер фракции «Оппозиционный блок» в Раде бизнесмен Вадим Новинский.

Судя по его словам, у «Оппоблока» крайне напряженные отношения с бывшим соратником. Заявление Бойко о необходимости расследования одесской бойни, по мнению Новинского, — это всего лишь предвыборный ход.

«Сейчас, перед выборами, будет много ярких заявлений, которые не имеют никакого практического результата. Что касается Бойко, то он, по моему мнению, активно сотрудничает с властью. Поэтому на него никакого давления не будет», — заключает Новинский.

«Все, что могло повредить Юрию Бойко как политику, уже ему повредило.

Бойко пришел на руководящие посты в «Оппозиционном блоке» с рейтингом 0,19%. Да и то свой рейтинг он обеспечил за счет пребывания в «Оппоблоке». То есть не он принес рейтинг «Оппоблоку», а «Оппоблок» ему», — сказал газете ВЗГЛЯД глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

По его мнению, политические перспективы Бойко далеко не блестящи.

«Теперь он ушел из «Оппоблока», ушел в другую политическую нишу, — говорит Бондаренко. — Очевидно, следует ожидать, что его рейтинги пошатнутся».

Политолог считает, что следует ожидать снижения политической активности Бойко, особенно учитывая сложные взаимоотношения этого человека с его нынешними политическими партнерами — платформой «За життя» («За жизнь»). Процесс регистрации этой политической силы не был завершен, поэтому Бойко пришлось идти на президентские выборы как самовыдвиженцу.

«Что бы он сегодня ни заявлял, он потерял целый ряд важных для себя регионов, потерял электорат в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской областях, — считает Бондаренко. — Скорее всего, мы увидим более чем скромный результат Бойко». Пока это социологически еще не фиксируется, отмечает он.

«Пока что еще есть инерция: те, кто поддерживает «Оппоблок», автоматически говорят в ходе социологических исследований, что они поддерживают Бойко, — отмечает Бондаренко. — Но мы видим, что сейчас на левом фланге появился другой политик, Александр Вилкул. Сейчас мы увидим переток голосов именно к нему. Вилкул тоже, между прочим, заявляет о необходимости прекращения войны в Донбассе, расследовании злодеяний нынешнего режима и т.д.»

Возможно, эксперт занижает шансы Бойко и преувеличивает возможности Вилкула, но данные соцопросов показывают — кандидаты, играющие на том же электоральном поле, что и Бойко, вольно или невольно выступают в роли спойлеров. Так, опрос КМИС и «Рейтинга» свидетельствует: альтернативные «кандидаты от Юго-Востока» в сумме набирают под 6% — эти голоса теоретически могли бы достаться Бойко.