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СМИ: антикоррупционное бюро Украины закрыло дело против жены Гройсмана 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло уголовное дело по факту неуплаты таможенного сбора женой премьер-министра Владимира Гройсмана Еленой, сообщает в четверг агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации агентства, в июне 2018 года СБУ направила в Житомирскую таможню письмо, подписанное первым заместителем председателя ведомства Павлом Демчиной, с просьбой предоставить информацию об автомобиле Mercedes GLE 350D, который в 2017 году приобрела Елена Гройсман.
"Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту неуплаты 600 тысяч гривен (21,5 тысяч долларов) при растаможивании женой премьер-министра Владимира Гройсмана Еленой внедорожника Mercedes в 2017 году", — сообщает агентство.
"Украинские новости" отмечают, что дело расследовалось с октября 2018 года и было закрыто 22 декабря. Расследование проводилось на основании решения суда, который обязал НАБУ открыть уголовное производство.
Ранее НАБУ закрыло уголовное дело о возможных злоупотреблениях и подделке документов Гройсманом при подписании закона о госбюджете на 2016 год.
Кроме того, Соломенский районный суд в январе обязал НАБУ открыть дело в отношении Гройсмана по факту возможного получения взятки, а ранее, в декабре, суд также обязал открыть дело по факту возможных злоупотреблений властью и служебной халатности премьер-министра.
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Комментарии
Украина , В мире , Владимир Гройсман , СБУ , МВД
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