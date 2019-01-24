СМИ: антикоррупционное бюро Украины закрыло дело против жены Гройсмана

По информации агентства, в июне 2018 года СБУ направила в Житомирскую таможню письмо, подписанное первым заместителем председателя ведомства Павлом Демчиной, с просьбой предоставить информацию об автомобиле Mercedes GLE 350D, который в 2017 году приобрела Елена Гройсман.

"Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту неуплаты 600 тысяч гривен (21,5 тысяч долларов) при растаможивании женой премьер-министра Владимира Гройсмана Еленой внедорожника Mercedes в 2017 году", — сообщает агентство.

"Украинские новости" отмечают, что дело расследовалось с октября 2018 года и было закрыто 22 декабря. Расследование проводилось на основании решения суда, который обязал НАБУ открыть уголовное производство.

Ранее НАБУ закрыло уголовное дело о возможных злоупотреблениях и подделке документов Гройсманом при подписании закона о госбюджете на 2016 год.

Кроме того, Соломенский районный суд в январе обязал НАБУ открыть дело в отношении Гройсмана по факту возможного получения взятки, а ранее, в декабре, суд также обязал открыть дело по факту возможных злоупотреблений властью и служебной халатности премьер-министра.