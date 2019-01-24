Украинский президент Петр Порошенко заявил об опасности популизма в преддверии президентских выборов и привел в пример Венесуэлу, где легитимность правления президента Николаса Мадуро оспаривает спикер парламента Хуан Гуаидо.
Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которую ее политсила выдвинула кандидатом на пост главы государства. Власти обвиняют Тимошенко в популизме за то, что она пообещала в случае победы на выборах в два раза снизить цену на газ для населения. Сложновыполнимые обещания дают украинцам и другие кандидаты, в частности, экс-глава Минобороны Анатолий Гриценко. Он пообещал в случае избрания поднять среднюю зарплату на Украине с 300 евро до 800.
"У нас очень большая опасность популизма существует. Те, кто не понимают, что это означает, заявляя, что у нас будет фиксированная цена ниже рыночной на определенные продукты для людей… это то, что делал Мадуро в Венесуэле", — сказал Порошенко, выступая на "Украинском завтраке" в Давосе в четверг.
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".
На фоне гиперинфляции, а также экономического и политического кризиса добыча нефти в Венесуэле достигла многолетних минимумов и продолжает падать. Ряд нефтеперерабатывающих заводов частично или полностью закрыт. Венесуэла является членом ОПЕК и занимает в группе седьмое место по добыче нефти. Так, по данным организации, в 2017 году в стране добывалось в среднем 1,91 миллиона баррелей в день, а в декабре 2018 года этот показатель снизился до 1,14 миллиона баррелей. Венесуэла поставляет нефть российской "Роснефти", но в счет уже полученных предоплат. По данным "Роснефти" на 30 сентября 2018 года, Венесуэле еще предстояло погасить 3,1 миллиарда долларов авансов из полученных 6,5 миллиарда долларов. Полное погашение ожидается в конце 2020 года.