Порошенко заявил об опасности популизма

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко , которую ее политсила выдвинула кандидатом на пост главы государства. Власти обвиняют Тимошенко в популизме за то, что она пообещала в случае победы на выборах в два раза снизить цену на газ для населения. Сложновыполнимые обещания дают украинцам и другие кандидаты, в частности, экс-глава Минобороны Анатолий Гриценко . Он пообещал в случае избрания поднять среднюю зарплату на Украине с 300 евро до 800.

"У нас очень большая опасность популизма существует. Те, кто не понимают, что это означает, заявляя, что у нас будет фиксированная цена ниже рыночной на определенные продукты для людей… это то, что делал Мадуро в Венесуэле", — сказал Порошенко, выступая на "Украинском завтраке" в Давосе в четверг.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".