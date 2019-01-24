Зеленский прекратит наживаться на России через Кипр

Кипрская компания владеет, в свою очередь, компанией "Грин Филмс", занимающейся кинопроизводством на территории России. Зеленский признался, что он обладал 300 акциями компании Green Family LTD и теперь намерен выйти из состава акционеров. Перестать получать деньги от России он планирует в кратчайшие сроки "28 лет наши политики что-то там обещают и потом обязательно врут. Не хочу быть таким, неприятно быть таким", — объяснил свое решение он.