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Зеленский прекратит наживаться на России через Кипр 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: кадр из фильма
Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский решил выйти из состава акционеров кипрской компании Green Family LTD, сообщает "Украинская правда".
Кипрская компания владеет, в свою очередь, компанией "Грин Филмс", занимающейся кинопроизводством на территории России. Зеленский признался, что он обладал 300 акциями компании Green Family LTD и теперь намерен выйти из состава акционеров. Перестать получать деньги от России он планирует в кратчайшие сроки "28 лет наши политики что-то там обещают и потом обязательно врут. Не хочу быть таким, неприятно быть таким", — объяснил свое решение он.
Ранее стало известно, что в 2017 году Green Films получила 35 млн руб.от Минкульта России.
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Украина , В мире , Владимир Зеленский , Минкультуры , Украинская правда , Кипр
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