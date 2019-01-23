«Это норма»: кандидатов в президенты Украины проверяют на наркотики

Кандидат в президенты Украины Евгений Мураев сообщил, что сдал тест на наркотическую и алкогольную зависимость, и посоветовал своим соперникам сделать то же самое. По его словам, эта процедура необходима для «слуг народа», отвечающих за страну и «судьбы десятков миллионов».

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Наши» Евгений Мураев сдал анализы на наркотическую и алкогольную зависимость и призвал остальных претендентов на пост главы государства последовать его примеру, передает ФАН.

«Сегодня добровольно и без принуждения сдал анализы в Киевской городской наркологической клинической больнице, так как считаю, что это должно быть нормой. В Верховной раде лежит мой законопроект, предусматривающий обязательную процедуру проверки на наркотическую и алкогольную зависимость человека, его психического здоровья, идущего на любую руководящую должность в государстве», — написал Мураев на странице в фейсбуке.

Он обратил внимание, что подобную проверку обязательно проходит человек, управляющий трамваем и отвечающий за судьбы нескольких десятков человек, а «слуги народа», отвечающие за страну и судьбы десятков миллионов, почему-то нет.

«Это несправедливо, а результат последних пяти лет говорит, что это еще опасно и очень трагично. Я своим принципам следую неукоснительно, поэтому начал с себя. Кроме того, теперь создана прекрасная возможность для граждан задать интересный вопрос кандидатам в президенты: как здоровье, а вы не употребляете часом? Покажите справку», — подчеркнул он.

Он считает, что любой приличный политик должен последовать его примеру.

«Присоединяйтесь, дорогие коллеги», — добавил он.

Кандидат в президенты страны также отметил «прекрасные» условия в столичной больнице и в этой связи «передал привет» исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун.

«Хочется взять г-жу Супрун и буквально тыкать носом в «успешную медреформу», понимая, что за пределами Киева все еще хуже», — возмутился Мураев.

Кстати, это не первая подобная инициатива. 7 декабря прошлого года в Верховную раду Украины внесли законопроект, предлагающий ввести обязательный наркологический и психиатрический осмотр кандидата на пост президента страны. Законопроект подготовили депутаты фракции Радикальной партии Украины и ее лидер Олег Ляшко . Инициатива предлагает внести изменения в закон «О выборах президента Украины».

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась там 31 декабря прошлого года. Тогда же началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации.

По последним данным, комиссия зарегистрировала уже 13 кандидатов в президенты. На сегодняшний день действующий президент страны Петр Порошенко официально пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок.

Данные соцопросов свидетельствуют, что уже на протяжении нескольких месяцев лидером президентского рейтинга является глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко , которую ее политсила выдвинула кандидатом на пост главы государства 22 января.

А вот рейтинг Порошенко по сравнению с ней оставляет желать лучшего. В начале января украинское агентство УНИАН сообщало, что он завоевал лидирующие позиции в президентском антирейтинге. Опрос показал, что Порошенко в пятерке претендентов на должность оказался на последнем месте.

Говоря о самом Мураеве, который выступил с инициативой проверять кандидатов в президенты на наркозависимость, стоит отметить, что он довольно часто критикует действующую власть.

Так, 20 января он предложил киевским властям «сменить идеологию», чтобы завершить войну в Донбассе. Как считает депутат, правительство страны в первую очередь должно понять, что «войну пора заканчивать», но для этого «нужно выбирать другую идеологию».

«Ту идеологию, которая вернет индустриализацию в страну, людей, отрасли, сделает Украину сильной и вместе с этим равной всем соседям», — заявил он, отметив, что «без этого конфликт не закончить».

В марте прошлого года он подчеркнул, что Украина уже давно утратила субъектность и отдала суверенитет заокеанским спонсорам. Он обратил внимание, что в настоящий момент уже невозможно скрыть от мирового сообщества уровень коррупции или то, что происходит в Донбассе.