Рейтинг Порошенко рекордно растёт на Украине

Поддержать действующего президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах планируют каждый шестой гражданин. 17,1% украинцев считают, что Порошенко должен остаться на своём посту — этот результат побил рекорд по рейтингу за последние два года. В конце 2018 года Порошенко занимал третью строчку в рейтинге кандидатов, уступив Тимошенко и Зеленскому.

Соответствующий опрос среди жителей Украины провёл Национальный Социологический центр имени М. Драгоманова.

Лидером, согласно опросу остаётся руководитель партии «Всеукраинское объединение „Батькивщина“» Юлия Тимошенко. За неё готовы отдать свои голоса 17,4% избирателей. На третьем месте в списке лидер радикальной партии Олег Ляшко , которого на посту президента видит каждый десятый житель Украины. Свыше 9% набрал шоумен и художественный руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский

Юрий Бойко и Анатолий Гриценко оказались на 6 и 7 местах соответственно, набрав чуть больше пять процентов предварительных голосов, информирует «Свободная пресса».

Ранее лидер партии «Наши» и кандидат в президенты Украины Евгений Мураев предложил всем претендующим на пост главы государства сдать анализы на наркотики, писал News.ru.