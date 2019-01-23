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Рейтинг Порошенко рекордно растёт на Украине 

News.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Поддержать действующего президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах планируют каждый шестой гражданин. 17,1% украинцев считают, что Порошенко должен остаться на своём посту — этот результат побил рекорд по рейтингу за последние два года. В конце 2018 года Порошенко занимал третью строчку в рейтинге кандидатов, уступив Тимошенко и Зеленскому.
Соответствующий опрос среди жителей Украины провёл Национальный Социологический центр имени М. Драгоманова.
Лидером, согласно опросу остаётся руководитель партии «Всеукраинское объединение „Батькивщина“» Юлия Тимошенко. За неё готовы отдать свои голоса 17,4% избирателей. На третьем месте в списке лидер радикальной партии Олег Ляшко, которого на посту президента видит каждый десятый житель Украины. Свыше 9% набрал шоумен и художественный руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский.
Юрий Бойко и Анатолий Гриценко оказались на 6 и 7 местах соответственно, набрав чуть больше пять процентов предварительных голосов, информирует «Свободная пресса».
Ранее лидер партии «Наши» и кандидат в президенты Украины Евгений Мураев предложил всем претендующим на пост главы государства сдать анализы на наркотики, писал News.ru.
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Комментарии5
Украина , В мире , Юрий Бойко , Олег Ляшко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Анатолий Гриценко
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