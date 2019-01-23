Украина вышла из соглашений в рамках СНГ

Украина прекратила действие трех соглашений в рамках СНГ

Проект соответствующего постановления разработан МЭРТ во исполнение указа президента о приостановлении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках СНГ.

Кабмин прекратил действие соглашения о межгосударственном обмене экономической информацией, заключенного 26 июня 1992 года в Минске , и соглашения об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности, заключенного 24 сентября 1993 года в Москве. Они предусматривали налаживание обмена между странами-участниками СНГ актуальной экономической информацией и статистическими показателями социально-экономического положения в странах, международной торговли.

"После проведенного анализа этих соглашений Минэкономразвития и другие заинтересованные органы власти пришли к выводу, что в современных реалиях эти соглашения уже потеряли свое практическое значение и не применяются, поскольку вся необходимая и потенциально полезная экономическая информация в полном объеме размещена в открытом доступе на официальных сайтах органов исполнительной власти Украины и соответствующих международных организаций, членом которых является Украина", — говорится в сообщении.

Третий международный договор в рамках СНГ, действие которого прекращено решением кабмина — это соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, заключенное 15 мая 1992 года в Ташкенте. Этот документ предусматривал, что страны-участники СНГ будут совместно координировать свою политику и сотрудничать в осуществлении внешнеэкономической деятельности с третьими странами и международными организациями.