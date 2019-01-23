Украина вышла из соглашений в рамках СНГ

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Украина прекратила действие трех соглашений в рамках СНГ 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Кабмин Украины на заседании в среду прекратил действие трех соглашений по экономическому сотрудничеству, заключенных в рамках Содружества независимых государств (СНГ), сообщила пресс-служба министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).
Проект соответствующего постановления разработан МЭРТ во исполнение указа президента о приостановлении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках СНГ.
Кабмин прекратил действие соглашения о межгосударственном обмене экономической информацией, заключенного 26 июня 1992 года в Минске, и соглашения об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности, заключенного 24 сентября 1993 года в Москве. Они предусматривали налаживание обмена между странами-участниками СНГ актуальной экономической информацией и статистическими показателями социально-экономического положения в странах, международной торговли.
"После проведенного анализа этих соглашений Минэкономразвития и другие заинтересованные органы власти пришли к выводу, что в современных реалиях эти соглашения уже потеряли свое практическое значение и не применяются, поскольку вся необходимая и потенциально полезная экономическая информация в полном объеме размещена в открытом доступе на официальных сайтах органов исполнительной власти Украины и соответствующих международных организаций, членом которых является Украина", — говорится в сообщении.
Третий международный договор в рамках СНГ, действие которого прекращено решением кабмина — это соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, заключенное 15 мая 1992 года в Ташкенте. Этот документ предусматривал, что страны-участники СНГ будут совместно координировать свою политику и сотрудничать в осуществлении внешнеэкономической деятельности с третьими странами и международными организациями.
В МЭРТ добавили, что МИД уведомит исполнительный комитет СНГ о прекращении действия этих трех соглашений для Украины.
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Украина , Видео , В мире , МИД , Правительство Украины , Минэкономразвития , Минск
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