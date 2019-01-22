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Кандидат в президенты Украины Куприй попросил у избирателей денег 

РИА Новости + ещё 1 33 минуты назад
Фото: AFP 2019 / Vasily Maximov
Внефракционный депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй попросил у украинцев денег на предвыборную кампанию, для перечисления средств он открыл банковский счет.
По последним данным ЦИК, комиссия зарегистрировала уже 13 кандидатов в президенты.
"Уважаемые украинцы, кто желает поддержать меня как кандидата в президенты Украины! Я публикую свой накопительный счет избирательного фонда, средства из которого идут исключительно на кампанию. Буду благодарен любой финансовой поддержке и перепосту", — написал Куприй во вторник в Facebook.
Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок.
Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которую ее политсила выдвинула кандидатом на пост главы государства. Рейтинг Порошенко, по данным опросов, составляет около 14%.
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Комментарии
Украина , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Центризбирком России , Верховная Рада
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