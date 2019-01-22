Саакашвили поддержал Тимошенко

По словам лидера партии "Движение новых сил", Тимошенко была одной из первых, кто приехал поддержать его после лишения украинского гражданства. Саакашвили также напомнил, что правительство Тимошенко оказывало помощь Грузии в 2008 году.

Политик также выразил надежду на то, что Тимошенко удастся "выгнать банду" президента Петра Порошенко

Ранее сообщалось, что Тимошенко выдвинула свою кандидатуру на пост президента Украины.