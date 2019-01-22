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Порошенко пообещал украинцам лучшую жизнь через три года 

Газета.Ru + ещё 12 1 час назад
Фото: Reuters
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что худшие дни в стране закончились, а лучшие жители смогут "ощутить" максимум через три года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова президента.
По мнению Порошенко, экономический рост поспособствует улучшению уровня жизни на Украине.
"Это уже недалекая перспектива одного-двух, максимум трех лет. Когда, наконец, плоды реформ станут ощутимы для абсолютного большинства общества", — подчеркнул Порошенко.
Также он отметил, что Украина выбрала для себя европейский путь с высоким уровнем жизни.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о шагах к энергонезависимости Украины.
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Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Гройсман
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