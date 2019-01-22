«Церковь госзаказа»: как на Украине готовятся захватывать храмы канонической УПЦ

Старейшие православные монастыри — Киево-Печерская и Свято-Успенская Почаевская лавры — должны перейти в распоряжение образованной в декабре Православной церкви Украины . Об этом заявил бывший предстоятель раскольнической УПЦ КП и главный идеолог создания на Украине автокефальной церкви Филарет (Денисенко). Заполучить монастыри ПЦУ сможет благодаря новому закону о переименовании религиозных организаций. При этом юристы указывают, что легальных оснований для этого нет, а власти в своём стремлении ограничить в стране каноническую церковь нарушают Конституцию. Также эксперты указывают, что Украина может поссориться уже с Константинопольским патриархатом, выдавшим Киеву томос. Филарет требует переименовать ПЦУ в Украинскую православную церковь, чтобы «не идти на поводу у греков».

Бывший лидер неканонической УПЦ КП Филарет (Денисенко) рассказал, каким образом созданная в конце прошлого года ПЦУ (Православная церковь Украины) рассчитывает получить контроль над Почаевской и Киево-Печерской лаврами, принадлежащими канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Основной упор он делает на принятый Радой закон, обязывающий все религиозные организации, имеющие связи с «центром» на территории «государства-агрессора», сменить название, включив в него прямую отсылку к названию этой страны.

«Насилие мы отвергаем сразу (будем действовать. — RT), только законными методами», — заявил Филарет.

По мнению почётного патриарха ПЦУ (так теперь именуют Филарета), принятый Радой механизм позволит общине лавр присоединиться к новой церкви. Чтобы сохранить свой канонический статус, Киев вместе с Филаретом предлагает УПЦ сменить название на «Российская православная церковь». В противном случае она будет лишена возможности иметь юридическое лицо и может «лишиться многого», включая лавру, пояснил Филарет.

«Бог создаст условия, и им придётся (подчиниться. — RT). И я в это верю и убеждён, что это будет. Ибо эта святыня (Киево-Печерская лавра. — RT) украинская и должна принадлежать украинской церкви, а не российской», — подчеркнул Филарет.

О том, что Киево-Печерская и Почаевская лавры должны перейти к образованной недавно ПЦУ потому, что они «построены на украинской земле», заявлял ранее и пресс-секретарь новой украинской церкви Евстратий Зоря. По его мнению, переход состоится «естественным образом», «без какого-либо насилия и противостояния».

Напомним, Киево-Печерская лавра является одним из древнейших монастырей Киевской Руси. Первая каменная церковь лавры была заложена в 1073 году, в 1990 году лавра была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО . Почаевская лавра расположена в Тернопольской области Украины. Предположительно, она была основана монахами Киево-Печерской лавры, бежавшими в середине XIII века от татарского нашествия. Впервые монастырь упоминается в летописях XVI века.

Силовые приёмы

Заявление Филарета о «неприемлемости насилия» прямо противоречит тому, что происходит на Украине: начиная с 2014 года храмы УПЦ МП неоднократно подвергались атакам со стороны радикальных националистов — сторонников возглавляемой Денисенко непризнанной УПЦ КП. В декабре прошлого года раскольническая церковь объявила о самороспуске и вошла в состав Православной церкви Украины (ПЦУ).

Атаки на храмы и монастыри со стороны радикалов только участились — теперь нападающие действуют в интересах ПЦУ. Так, в ночь на 19 января сторонники ПЦУ напали на Свято-Троицкий храм УПЦ в селе Ростоки Тернопольской области.

«Рейдерская группа во главе трёх «священников» Киевского патриархата проникла в храм через боковые двери, не пустив в помещение ни настоятеля… ни его прихожан», — сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

Ранее захваты храмов происходили в других регионах — в Житомирской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Сумской и Черниговской областях. Местные власти и правоохранительные органы не пытаются защитить священнослужителей и прихожан УПЦ. Но это никого не удивляет, так как официальные власти Украины ведут широкомасштабную кампанию по отъёму имущества у канонической церкви.

Предметом их особого интереса являются древние храмы и монастыри, такие как Киево-Печерская лавра. Ещё до «объединительного собора», в ноябре 2018 года, украинский Минюст отменил передачу зданий Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование УПЦ МП — в ведомстве решили, что государственная регистрация права на пользование комплексом сооружений была проведена в 2003 году с нарушением закона.

Также в конце ноября СБУ провела обыски у наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла, сообщив о возбуждении против него уголовного дела о разжигании межконфессиональной вражды. В УПЦ действия силовиков назвали произволом.

Одновременно Министерство культуры Украины приступило к описи имущества Киево-Печерской лавры, по итогам ревизии якобы была выявлена пропажа нескольких ценных икон.

Эксперты называют такие действия официальных властей «одним из элементов давления на каноническую церковь».

Ранее официальный представитель украинского Министерства культуры Юлия Даценко заявила о планах ведомства изъять у Киево-Печерской лавры все ценности, которые непосредственно не используются в церковных обрядах. Кроме того, в начале января стало известно о готовящемся разрыве контракта на аренду всех занимаемых помещений, заключённого музеем Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевским государственным историко-архитектурным заповедником с общинами УПЦ МП. Как сообщило со ссылкой на источники в администрации Петра Порошенко украинское издание «Вести», такое решение в ближайшее время может быть принято через суд.

21 января заместитель министра культуры Украины Тамара Мазур заявила, что власти якобы обнаружили пропажу 16 культурных ценностей в Почаевской Свято-Успенской лавре. При этом комиссия Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника проводила ревизию в декабре прошлого года, и тогда все святыни были на месте.

«Раскрыл истинное нутро»

Ещё одним шагом украинских властей, направленным против УПЦ, стали принятые Радой поправки в закон, согласно которым религиозные организации, имеющие связи с центром на территории «страны-агрессора», должны отразить эту связь в своём названии. В противном случае устав такой организации будет признан недействительным, а деятельность в юридическом поле заблокирована. Это означает, что организация не сможет не только получать благотворительную помощь, но и, например, оплачивать коммунальные платежи или заключать какие-то договоры — для проведения таких операций нужно иметь банковский счёт. Именно об этом законе и говорил Филарет, рассуждая о «законном механизме» отъёма Киево-Печерской лавры у УПЦ.

Впрочем, эти нововведения вызывают большой скепсис у юристов. Как написал на своей странице в Facebook украинский адвокат Максим Могильницкий, в украинском законодательстве не прописано само понятие «религиоведческой экспертизы», провести которую в отношении религиозных организаций до конца января должно Министерство культуры. Не говоря уже о том, что сам факт активного вмешательства государственных органов и официальных властей в церковную деятельность противоречит основному закону Украины.

Осенью украинская Неправительственная организация верховенства права подала в Окружной административный суд Киева иск против Петра Порошенко . Правозащитники требуют признать действия главы государства незаконными — речь идёт в первую очередь об обращении президента к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию ПЦУ.

Однако, как сказал Могильницкий, представляющий сторону истца, из-за искусственных проволочек по иску пока не было проведено ни одного заседания, что нарушает процессуальные нормы. Таким образом, хотя производство по делу было начало в конце сентября, первое заседание состоится только 22 января.

По мнению доктора исторических наук, профессора Московского государственного лингвистического университета Романа Силантьева , удивляться происходящему не стоит.

«На Украине сегодня возможно всё: достаточно сказать, что новая церковь ещё даже не зарегистрирована, но в неё уже активно переводят приходы. Филарет дискредитирует идею украинской поместной церкви такими темпами, что может разрушить саму идею автокефалии. Он уже и патриархом себя требует именовать, поминать себя первым на богослужениях, о чём раньше не было никаких договорённостей», — напомнил эксперт в интервью RT.

Как пояснил Силантьев, УПЦ не пойдёт навстречу требованию сменить название, потому что считает его беззаконным.

«Поэтому лавры будут захватывать, в этом уже нет сомнений, вопрос только в том, когда это произойдёт», — уверен эксперт.

Схожей точки зрения придерживается и руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. По мнению эксперта, поправки, принятые Радой, стали козырями в руках противников УПЦ, поскольку фактически легализовали рейдерские захваты храмов и монастырей.

«Филарет просто раскрыл истинное нутро и планы поместной церкви Украины. Они сводятся к амбициям Денисенко и расчёту Петра Порошенко использовать тему автокефалии и томоса в политических целях», — пояснил эксперт в интервью RT.

Отметим, что в ПЦУ даже не пытаются отрицать свои связи с сотрудниками СБУ. Бывший патриарх УПЦ КП лично подтвердил это журналистам.

«Общаемся. Но ничего не согласовываем», — заявил Филарет в интервью ТНС.

Эксперты сомневаются, что контакты раскольнической церкви и спецслужб ограничиваются «общением». Как пояснил Роман Лункин, без участия и помощи спецслужб кампания против УПЦ вряд ли обходится.

«Трёхголовый зверь»

Парадоксально, но, требуя переименовать каноническую УПЦ МП, сами раскольники пока не определились окончательно с названием украинской церкви, основанной в середине декабря.

Как заявил в интервью ТНС Филарет (Денисенко), название «Православная церковь Украины» (ПЦУ), которое сейчас распространяется, неверное.

«Правильно — Украинская православная церковь. Мы же не говорим «Православная церковь России» или «Православная церковь Болгарии». Это необходимо исправить», — подчеркнул лидер церковных раскольников в беседе с журналистами.

По словам Филарета, закрепившееся название ПЦУ — не официальная версия, а «неправильный перевод».

Впоследствии Филарет добавил, что название «Православная церковь Украины» неприемлемо по той причине, что может указывать на зависимое положение новой церкви от Константинопольского патриархата.

«Есть Православная церковь в Константинополе, а дальше идут Православная церковь в Америке, в Канаде, в Европе, в Австралии и Православная церковь на Украине», — отметил Филарет в интервью Федеральному агентству новостей.

Таким образом, название ПЦУ ставит украинскую церковь в один ряд с подчинёнными Константинополю церквями, что, по его мнению, недопустимо.

«Мы — автокефальная церковь, такая же церковь, как и другие автокефальные церкви. И поэтому мы должны называться так, как называются все церкви, а не идти на поводу у греков», — заявил Филарет.

По мнению экспертов, подобный демарш со стороны архитектора церковного раскола не останется незамеченным в Константинопольском патриархате. Как пояснил Роман Лункин, патриарх Варфоломей будет очень расстроен поведением Филарета, который разрушает ещё не созданную ПЦУ. Но отозвать своё решение он уже не сможет — сейчас Варфоломей тоже находится в заложниках у собственных амбиций и вынужден следовать политической логике.

Комментируя заявление Филарета, Роман Силантьев добавил, что основатель ПЦУ не выказывает уважения к Варфоломею, поэтому ему безразличны все договорённости, которые с последним были достигнуты.

«Томос он получил, а остальное его уже не интересует. Тем более что греки вообще настаивают на варианте «Святейшая церковь Украины» (СЦУ), так что с названием у них полная путаница. Расходятся и мнения по поводу независимости: с точки зрения Варфоломея I, ПЦУ зависит от Константинополя, с точки зрения Филарета — нет», — добавил Силантьев.

Правда, ПЦУ так никто и не признал, даже полностью зависящая от Константинополя албанская церковь. Все или выступают против, или хранят молчание, напоминают эксперты.

По мнению Романа Лункина, украинские власти представили народу некий «церковный суррогат». Фактически такая политика только провоцирует возмущение и раскалывает украинское православие, сталкивая между собой части общества.