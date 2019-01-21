Партия «Слуга народа» выдвинула Зеленского кандидатом в президенты Украины

Зеленский в новогоднюю ночь заявил в эфире украинского телеканала "1+1", что намерен участвовать в выборах президента Украины 31 марта.

"Кандидатом на должность президента Украины от партии "Слуга народа" был выдвинут Владимир Зеленский, художественный руководитель студии "Квартал 95", — сообщили в пресс-службе.

В партии уточнили, что съезд организации прошел в неофициальной обстановке, кандидатуру Зеленского делегаты поддержали единогласно. На съезде было принято решение о предоставлении полномочий председателю партии Ивану Баканову на подписание решения о выдвижении кандидата на выборах президента, а также на подачу документов в ЦИК с правом передоверия этих полномочий третьим лицам, добавили в пресс-службе.

"Студия Квартал 95" — одна из крупнейших в Европе компаний по производству развлекательного контента: художественное полнометражное кино, комедийные сериалы, масштабные ТВ-шоу, телефильмы, мюзиклы и собственные форматы, концерты, фестивали юмора, анимация и многое другое.