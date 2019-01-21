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Партия «Слуга народа» выдвинула Зеленского кандидатом в президенты Украины 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Партия "Слуга народа" в понедельник выдвинула украинского шоумена и актера Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Зеленский в новогоднюю ночь заявил в эфире украинского телеканала "1+1", что намерен участвовать в выборах президента Украины 31 марта.
"Кандидатом на должность президента Украины от партии "Слуга народа" был выдвинут Владимир Зеленский, художественный руководитель студии "Квартал 95", — сообщили в пресс-службе.
В партии уточнили, что съезд организации прошел в неофициальной обстановке, кандидатуру Зеленского делегаты поддержали единогласно. На съезде было принято решение о предоставлении полномочий председателю партии Ивану Баканову на подписание решения о выдвижении кандидата на выборах президента, а также на подачу документов в ЦИК с правом передоверия этих полномочий третьим лицам, добавили в пресс-службе.
"Студия Квартал 95" — одна из крупнейших в Европе компаний по производству развлекательного контента: художественное полнометражное кино, комедийные сериалы, масштабные ТВ-шоу, телефильмы, мюзиклы и собственные форматы, концерты, фестивали юмора, анимация и многое другое.
Избирательная кампания по выборам главы государства официально стартовала на Украине 31 декабря. В этот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая уже заявила о намерении участвовать в выборах.
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Украина , В мире , Юлия Тимошенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России , РИА Новости
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