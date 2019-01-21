Патриарх Иерусалима отменил встречу с Порошенко, сообщил источник

Вероятной темой аудиенции, вписанной в программу визита Порошенко в Израиль , считался вопрос о признании "новой церкви" со стороны иерусалимского патриархата, который контролирует основные христианские объекты Святой земли.

"Встреча с патриархом не состоится по состоянию здоровья Феофила III", — сказал собеседник агентства.

Встреча была запланирована на 15.00 (16.00 мск) и, согласно программе, предусматривала посещение Храма гроба Господня в историческом центре города.

Представители патриархата недоступны для комментариев.

Порошенко должен встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и будет присутствовать на подписании украино-израильского соглашения о создании зоны свободной торговли. Поздно вечером он вылетит на родину.