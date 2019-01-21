Греко-православный патриарх Иерусалима Феофил III отменил встречу с президентом Украины Петром Порошенко, сославшись на недомогание, сообщил РИА Новости источник, близкий к украинской делегации.
Вероятной темой аудиенции, вписанной в программу визита Порошенко в Израиль, считался вопрос о признании "новой церкви" со стороны иерусалимского патриархата, который контролирует основные христианские объекты Святой земли.
"Встреча с патриархом не состоится по состоянию здоровья Феофила III", — сказал собеседник агентства.
Встреча была запланирована на 15.00 (16.00 мск) и, согласно программе, предусматривала посещение Храма гроба Господня в историческом центре города.
Представители патриархата недоступны для комментариев.
Порошенко должен встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и будет присутствовать на подписании украино-израильского соглашения о создании зоны свободной торговли. Поздно вечером он вылетит на родину.
"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действующих ранее на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.