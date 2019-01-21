Зеленский намерен транслировать избирательную кампанию онлайн

Украинский шоумен и актер Владимир Зеленский в понедельник заявил, что намерен транслировать избирательную кампанию в онлайн-режиме.

Президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта, парламентские — осенью. С 31 декабря идет регистрация в ЦИК кандидатов президенты. Зеленский в новогоднюю ночь заявил в эфире украинского телеканала "1+1", что намерен участвовать в предстоящих выборах.

"Я очень хочу открытую предвыборную кампанию. Открытую. Я хочу, чтобы в риал-тайме люди видели все, чем мы занимаемся: создание команды, создание программы, съезд, поход в ЦИК. Это все мы будем транслировать и показывать. Я считаю, что у нас должна быть открытая страна с открытым правительством. Это по поводу будущих планов. Я считаю, что начинать нужно с себя. Поэтому я хочу показать всем украинцам наживо (в прямом эфире — ред.) весь предвыборный процесс", — заявил Зеленский в интервью изданию "Украинская правда".

Зеленский рассказал, что принял решение баллотироваться на выборах президента осенью, при этом пока он не озвучил дату подачи в ЦИК документов для регистрации кандидатом в президенты. При этом он выразил надежду, что если он победит на президентских выборах, то сможет выиграть и парламентские.