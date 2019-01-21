На Украине аэропорт Донецка хотят назвать в честь «киборгов»

"Аэропорт станет лучше и более современным", — написал Порошенко в Twitter.

Он добавил, что над его диспетчерской башней "всегда будет развеваться украинский флаг, который "киборги" снова и снова поднимали под пулями и снарядами". Под "киборгами" украинские политики подразумевают украинских военнослужащих, принимавших участие в боях за этот аэропорт.

Бои в Донецком аэропорту происходили c 2014 по 2015 годы между подразделениями самопровозглашенной Донецкой народной республики и украинскими военными. Длительные столкновения привели к отходу украинских подразделений с территории аэропорта в середине января 2015 года. В результате многомесячных боевых действий здания и сооружения аэропорта были полностью разрушены. Сам аэропорт не используется по прямому назначению с 26 мая 2014 года.