Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине аэропорт Донецка хотят назвать в честь «киборгов» 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в своем Facebook заявила, что аэропорт Донецка после восстановления получит название в честь "Героев киборгов".
Президент Украины Петр Порошенко также заявил, что Донецкий аэропорт вскоре будет восстановлен.
"Аэропорт станет лучше и более современным", — написал Порошенко в Twitter.
Он добавил, что над его диспетчерской башней "всегда будет развеваться украинский флаг, который "киборги" снова и снова поднимали под пулями и снарядами". Под "киборгами" украинские политики подразумевают украинских военнослужащих, принимавших участие в боях за этот аэропорт.
Бои в Донецком аэропорту происходили c 2014 по 2015 годы между подразделениями самопровозглашенной Донецкой народной республики и украинскими военными. Длительные столкновения привели к отходу украинских подразделений с территории аэропорта в середине января 2015 года. В результате многомесячных боевых действий здания и сооружения аэропорта были полностью разрушены. Сам аэропорт не используется по прямому назначению с 26 мая 2014 года.
Последние новости
Эксперт прокомментировал столкновение двух Су-34 на Дальнем Востоке Выпад США против России, разозливший Германию Сказка о разбитом корыте: как Киев хотел "Газпром" наказать
Комментарии
Украина , Ирина Геращенко , Петр Порошенко , Верховная Рада , Донецк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Филарет нашел способ отобрать Киево-Печерскую Лавру162
В центре Москвы мужчина расстрелял своих похитителей788
Япония поставила РФ условие по Курилам1530
Умер Юрий Кушнерев1
Израиль забрасывает Сирию ракетами603
Видео
00:52
«На Западе латышей не ждут»: Паулс о надеждах на Россию
Шоу-бизнес Статьи
00:30
В Москву придут аномальные морозы
Погода Новости Москвы
01:55
В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома
Происшествия
03:33
Кремль предупредил Абэ
Политика Азия
02:35
«Я не думала, что это зайдет так далеко»
Происшествия Статьи
01:00
Внедорожник с людьми рухнул с третьего этажа парковки
Происшествия
00:48
«Панцири» и «Буки» отбили атаку израильских ракет
Армия Ближний Восток
00:10
В Куршавеле произошел пожар, есть погибшие
Происшествия Катастрофы
00:42
Отдавший России Т-34 Лаос получил «Белых орлов»
Армия Оружие
04:00
Режиссёра фильма о блокаде Ленинграда вызвали на допрос
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение