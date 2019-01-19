В Сети высмеяли Порошенко, сфотографировавшегося с деревенскими детьми

Пользователей социальных сетей удивила фотография украинского президента Петра Порошенко с деревенскими детьми.

Политик опубликовал снимок в Facebook, пояснив, что играющих в хоккей подростков увидел по дороге в Бердичев.

"Расчистили снег на ставке около села — и у них готовая ледовая площадка. И мороз им не страшен, так горят глаза от азарта! Не удержался — очень хотелось пожать им руки. Молодцы, что увлекаетесь спортом", — написал он.

страница Петра Порошенко в Facebook

Мнения комментаторов разделились. Кто-то одобрил действия президента и заметил, что ребята запомнят эту встречу на всю жизнь. Других удивил контраст между политиком в дорогом пальто и школьниками в валенках и самодельными клюшками.

"Может дойдет до него наконец-то, что пора поднимать страну, по ребятам видно состояние экономики. Кто в чем играет, даже без коньков", — написал Денис Солодкий.

"Когда играешь в хоккей деревянными палками и в резиновых сапогах из-за тотальной бедности, а с тобой решил сфоткаться для предвыборного пиара миллиардер, который загнал твою семью в нищету и "зажал" даже коробку "Рошена" за фото", — добавил Дмитрий Корнейчук.

"Мне нравится внимание президента к детям, однако по правде, если бы не выборы, никто бы этих детей и не заметил", — отметила Любовь Ливень.

"21-е тысячелетие, и мы все еще где-то в 1950 году, в старом и в нищете. Это пиар для президента. Полное безобразие!" — написала Валентина Розвадовська.

"Господин президент, подарите ребятам клюшки. Вы же видели, чем они играют… Они же молодцы, что не сидят в телефонах и компьютерах", — присоединилась Олена Кучми.

Некоторые пользователи попросили контакты ребят, чтобы выслать им настоящие хоккейные клюшки.

Как отмечает Strana.ua, блогер Евгений Черняк также прокомментировал встречу президента Украины Петра Порошенко с детьми.