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В Сети высмеяли Порошенко, сфотографировавшегося с деревенскими детьми 

РИА Новости + ещё 6 45 минут назад
Фото: Reuters
Пользователей социальных сетей удивила фотография украинского президента Петра Порошенко с деревенскими детьми.
Политик опубликовал снимок в Facebook, пояснив, что играющих в хоккей подростков увидел по дороге в Бердичев.
"Расчистили снег на ставке около села — и у них готовая ледовая площадка. И мороз им не страшен, так горят глаза от азарта! Не удержался — очень хотелось пожать им руки. Молодцы, что увлекаетесь спортом", — написал он.
страница Петра Порошенко в Facebook
Мнения комментаторов разделились. Кто-то одобрил действия президента и заметил, что ребята запомнят эту встречу на всю жизнь. Других удивил контраст между политиком в дорогом пальто и школьниками в валенках и самодельными клюшками.
"Может дойдет до него наконец-то, что пора поднимать страну, по ребятам видно состояние экономики. Кто в чем играет, даже без коньков", — написал Денис Солодкий.
"Когда играешь в хоккей деревянными палками и в резиновых сапогах из-за тотальной бедности, а с тобой решил сфоткаться для предвыборного пиара миллиардер, который загнал твою семью в нищету и "зажал" даже коробку "Рошена" за фото", — добавил Дмитрий Корнейчук.
"Мне нравится внимание президента к детям, однако по правде, если бы не выборы, никто бы этих детей и не заметил", — отметила Любовь Ливень.
"21-е тысячелетие, и мы все еще где-то в 1950 году, в старом и в нищете. Это пиар для президента. Полное безобразие!" — написала Валентина Розвадовська.
"Господин президент, подарите ребятам клюшки. Вы же видели, чем они играют… Они же молодцы, что не сидят в телефонах и компьютерах", — присоединилась Олена Кучми.
Некоторые пользователи попросили контакты ребят, чтобы выслать им настоящие хоккейные клюшки.
Как отмечает Strana.ua, блогер Евгений Черняк также прокомментировал встречу президента Украины Петра Порошенко с детьми.
"Украинские дети. Играют в Хоккей. Самодельные клюшки из лопат и палок. Без коньков. Украина — это Европа", — сказал он.
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Комментарии4
Украина , В мире , Евгений Черняк , Петр Порошенко , Рошен
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