В Киеве назвали срок «возвращения» Крыма и Донбасса

Депутат Рады предложил помочь Японии отобрать у России Курилы

По его мнению, в таком случае Япония окажет содействие Украине в вопросе возвращения Крыма и Донбасса. Политик отметил, что быстро эта ситуация не разрешится.

«Думаю, через 10-15 лет у нас будет достаточно правильный контакт с нашими западными партнерами. С Японией в том числе и другими странами, у которых есть территориальные конфликты с РФ. Они могут быть решены, когда закончится доминирование кремлевской России», — заявил он Кишкар рассчитывает, что скоро все поймут, что благодаря Украине возможно разрешение всех территориальных конфликтов, в том числе, сирийского.

«Как бывший военный я уверен, что нам придется с оружием в руках возвращать эти территории. Другого история России нам не предлагает. Любой конфликт с Россией как с империей заканчивался большой кровью», — констатировал он.

Но уже через 5 лет, полагает Кишкар, благодаря привлечению ВМС США, «с минимальными потерями мы сможем деоккупировать эти территории — Крым и Восточную Украину».