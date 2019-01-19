В Киеве назвали срок «возвращения» Крыма и Донбасса

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Депутат Рады предложил помочь Японии отобрать у России Курилы 

Рамблер 21 минуту назад
Депутат Верховной Рады Украины Павло Кишкар считает, что Украина — «ключ к разрешению всех территориальных конфликтов». Она должна помочь Японии забрать у России Курильские острова, пишет «КП».
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По его мнению, в таком случае Япония окажет содействие Украине в вопросе возвращения Крыма и Донбасса. Политик отметил, что быстро эта ситуация не разрешится.
«Думаю, через 10-15 лет у нас будет достаточно правильный контакт с нашими западными партнерами. С Японией в том числе и другими странами, у которых есть территориальные конфликты с РФ. Они могут быть решены, когда закончится доминирование кремлевской России», — заявил он Кишкар рассчитывает, что скоро все поймут, что благодаря Украине возможно разрешение всех территориальных конфликтов, в том числе, сирийского.
«Как бывший военный я уверен, что нам придется с оружием в руках возвращать эти территории. Другого история России нам не предлагает. Любой конфликт с Россией как с империей заканчивался большой кровью», — констатировал он.
Но уже через 5 лет, полагает Кишкар, благодаря привлечению ВМС США, «с минимальными потерями мы сможем деоккупировать эти территории — Крым и Восточную Украину».
Комментарии53
Украина , Видео , В мире , Верховная Рада , Япония
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