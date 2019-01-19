На Украине рассказали о нарушениях кандидатов в президенты

Многие кандидаты на пост главы украинского государства ведут незаконную агитацию, сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков ; нарушения выявлены даже у тех, кто еще не зарегистрировался кандидатом, но публично заявил о намерении участвовать в предстоящих выборах.

«С начала избирательной кампании (31 декабря 2018 года — прим. ВЗГЛЯД) МВД и Нацполиция [Украины] получили уже 91 обращение от общественных организаций и граждан о правонарушениях в ходе проведения предвыборной агитации», — сообщил Аваков в Facebook.

По его словам, кандидаты в президенты Украины нарушили избирательное законодательство в 10 областях страны — Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Черниговской, Черновецкой, Киевской, а также в Киеве.

Украинские правоохранители оформили протоколы по статьям о нарушении порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы и об изготовлении и распространении предвыборной агитации без указания выходных данных (место печати, тираж, лица, ответственные за выпуск). Также открыто уголовное производство по статье «Хулиганство».