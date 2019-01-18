Климкин рассказал о разработке нового механизма въезда россиян на Украину

Украины Глава МИД Павел Климкин заявил о необходимости введения механизма предварительной регистрации для россиян, которые намерены въезжать в Украину.

«Мы должны применить следующий шаг (после сбора биометрических данных — RT), и сейчас структуры работают в плане подготовки соответствующего программного обеспечения, россияне, которые едут в Украину, должны предупреждать о своих поездках», — приводит УНИАН слова Климкина.

Он отметил, что существуют «некоторые нюансы, и правовые, и технические, но это должно быть введено».

Ранее Климкин оценил возможность биометрического визового режима с Россией.