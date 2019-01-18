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Климкин рассказал о разработке нового механизма въезда россиян на Украину 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о необходимости введения механизма предварительной регистрации для россиян, которые намерены въезжать в Украину.
«Мы должны применить следующий шаг (после сбора биометрических данных — RT), и сейчас структуры работают в плане подготовки соответствующего программного обеспечения, россияне, которые едут в Украину, должны предупреждать о своих поездках», — приводит УНИАН слова Климкина.
Он отметил, что существуют «некоторые нюансы, и правовые, и технические, но это должно быть введено».
Ранее Климкин оценил возможность биометрического визового режима с Россией.
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Украина , В мире , Павел Климкин , МИД , УНИАН
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