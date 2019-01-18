Как Порошенко становится другом Москвы

Действующая украинская власть готовится к предстоящим выборам, но не все в президентской команде верят в уверенную победу Петра Порошенко и сохранение его влияния в будущем составе парламента. Глава государства уверенно обвиняет Москву в проведении новой операции на Украине . Однако риторика о попытках сформировать якобы лояльный России политический ландшафт в Киеве может быть банальной страховкой — в случае негативного развития событий действующий президент перед лицом общественности сможет разделить с Москвой ответственность за провал.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о своём намерении минимизировать влияние российской стороны на президентские и парламентские выборы, которые пройдут в стране 31 марта и 27 октября 2019 года соответственно. Об этом глава украинского государства рассказал 17 января на традиционной встрече с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций в Киеве.

По мнению Порошенко, Россия якобы хочет остановить демократическое развитие Украины и её европейскую и евроатлантическую интеграцию и планирует привести к победе на выборах на Украине подконтрольную себе власть.

«Как президент, сделаю все от меня зависящее, чтобы российское влияние на наши выборы минимизировать, — заявил в привычном ключе президент и пообещал создать все условия для проведения на Украине честных выборов, которые будут соответствовать высоким международным стандартам. — С этой целью мы пригласили для наблюдения за президентскими выборами наблюдателей от авторитетных международных организаций и отдельных государств».

В Кремле неоднократно заявляли, что российские власти не вмешивались и не собираются влиять на выборы в других странах, однако, учитывая ситуацию в Донбассе и в целом политический климат в современном политическом истеблишменте Украины, Москва заинтересована в более нейтральном политическом курсе Киева. В ноябре российское руководство впервые публично допустило сценарий новой смены власти на Украине. 17 января в МИД России отметили, что кампания по выборам президента Украины может стать самой грязной и скандальной за всю историю страны, поскольку действующее руководство не гнушается антинародными и антидемократическими решениями ради того, чтобы «удержаться на плаву».

Прозападно ориентированные украинские эксперты считают, что Медведчук вряд ли рискнёт выдвинутся на первый план даже в качестве депутата Верховной Рады , однако его роль может заключаться в подборе и раскрутке молодых политиков через подконтрольные ему медийные активы. Однако большой вопрос — насколько в этой роли Медведчук нуждается в поддержке извне и не являются ли его усилия желанием реализовать собственные амбиции.

Обвинения во вмешательстве в выборы — известный пропагандистский тезис, который во многих странах зачастую недоказуемо пытаются разыграть, отмечает News.ru политолог Александр Дудчак.

«На Украине сейчас всё так или иначе находится под контролем конкретных людей, но в случае негативного развития сценария событий Порошенко, конечно, будет винить во всём Москву — так удобнее и безопаснее. И, несмотря на невысокий рейтинг, у Порошенко всё-таки явно не нулевые шансы на победу, — говорит эксперт.

Чисто гипотетически России не имеет смысла выбирать одного кандидата и ставить на него — с таким же успехом Москва может делать ставку на самого Порошенко, поскольку за время его пребывания у власти Украина стала «меньше, слабее, и малочисленнее», и уже понятно, что можно ожидать от действующего президента, говорит директор Украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Думаю, что и Россия, и США так или иначе будут ставить на потенциальных победителей и искать с ними договорённостей. Каких-то откровенных ставок ни одна из сторон не будет делать, — считает эксперт. — Сегодня несколько кандидатов имеют шансы попасть во второй тур — это Порошенко, Тимошенко, Зеленский, Гриценко и, возможно, кандидат от «Оппозиционного блока» Юрий Бойко. Другие кандидаты также могут быть интересны, но с точки зрения парламентских перспектив».