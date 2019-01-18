Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фото греко-католического священника использовали на билборде с Порошенко 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Бучацкая епархия Украинской греко-католической церкви заявила, что фотографию ее священника использовали без его разрешения на рекламном щите политического характера.
Интернет-издание "Украинская правда" сообщило ранее, что на стене дома в городе Монастыриска Тернопольской области вывесили рекламный щит с изображением отца епархии Игоря Джиджоры, на котором он якобы "поддерживает патриота президента" и поздравляет соотечественников с предоставлением украинской церкви томоса.
"Данный священнослужитель не давал никакого разрешения на использование его фото на рекламном щите политического содержания, и его изображение на щите было размещено даже без его ведома", — говорится в заявлении епархии.
Щит был демонтирован сразу после обращения священнослужителя к местным властям.
В епархии напомнили, что священнослужителям Украинской греко-католической церкви запрещено участвовать в политической агитации во время избирательных кампаний.
Украинские власти, в том числе президент Петр Порошенко, в прошлом заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим.
Последние новости
Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев На Украине арестовали высланную из России журналистку Бойко Названы страны с самыми красивыми женщинами
Комментарии
Украина , В мире , Петр Порошенко , РПЦ , Украинская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске106
У Зеленского нашли три компании в России18
Умерла путешественница баба Лена48
Мэр Саратова «наказал» водителя маршрутки7
Билла Гейтса засняли в очереди за бургером4
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
04:26
Экспертиза по делу дознавательницы дала неожиданные результаты
Происшествия
03:50
Прорыв трубы с кипятком в Петербурге попал на видео
Происшествия
05:16
Ефременкова обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес Другое
00:44
Путина встретили в Сербии с ошибками на плакате
Политика
04:15
Россия приняла окончательное решение по ПАСЕ
Политика
10:58
Порошенко выбил телефон из рук украинца
В мире
00:37
Охранники ограбили свой же магазин
Происшествия Криминал
00:16
Решена судьба «сумасшедшей учительницы»
Общество Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение