Фото греко-католического священника использовали на билборде с Порошенко

В г. Монастыриска протопресвитер Бучацкой єпархии УГКЦ Игорь Джиджора вывесил плакат, рекламирующий Томос, Президента-патриота Порошенко и самого клирика. https://t.co/ZWViBXsAAU pic.twitter.com/9qsuLXwp3r— СПЖ (@unionoftheoj) 17 января 2019 г. Бучацкая епархия Украинской греко-католической церкви заявила, что фотографию ее священника использовали без его разрешения на рекламном щите политического характера.

Интернет-издание "Украинская правда" сообщило ранее, что на стене дома в городе Монастыриска Тернопольской области вывесили рекламный щит с изображением отца епархии Игоря Джиджоры, на котором он якобы "поддерживает патриота президента" и поздравляет соотечественников с предоставлением украинской церкви томоса.

"Данный священнослужитель не давал никакого разрешения на использование его фото на рекламном щите политического содержания, и его изображение на щите было размещено даже без его ведома", — говорится в заявлении епархии.

Щит был демонтирован сразу после обращения священнослужителя к местным властям.

В епархии напомнили, что священнослужителям Украинской греко-католической церкви запрещено участвовать в политической агитации во время избирательных кампаний.