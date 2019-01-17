Предать веру: Рада приняла закон о приходах

Верховная рада Украины приняла закон, который устанавливает порядок смены подчиненности религиозных организаций. Теперь решение о переходе какого-либо прихода в юрисдикцию той или иной церкви может быть принято на общем собрании прихожан. В поддержку такого решения должно выступить не менее двух третей членов общины. При этом созвать собрание для голосования может любой представитель прихода.

Парламент Украины со второй попытки принял закон об изменении юрисдикции религиозных общин, который может лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) ее храмов. Решение поддержали 229 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. После того, как документ подпишет президент Украины , его опубликуют и он вступит в силу.

Данная инициатива законодательно регламентирует переход приходов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в ведение так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

Прихожане любого прихода смогут менять юрисдикцию общин, внося изменения в устав религиозной организации.

Для этого не менее двух третей от числа ее членов должны высказаться «за» и поставить свои подписи под документом. Кроме того, решение о смене юрисдикции подлежит регистрации. При этом уточняется, что изменение подчиненности не влияет на право собственности и другие имущественные права. В то же время предлагается дополнить статью закона «О свободе совести и религиозных организаций» новым предложением: «Религиозные организации могут быть ограничены в осуществлении права собственности только в случаях и в порядке, предусмотренных законом».

«Запрещается совершать любые действия, следствием которых может стать отчуждение имущества религиозной организации, в частности его продажа, обмен, залог, установление ипотеки, бесплатная передача в собственность и управление другим лицам, до завершения процедуры изменения подчиненности путем регистрации новой редакции устава», — говорится в документе.

Прихожане, не согласные с решением о смене юрисдикции, вправе образовать новую общину и заключить договор о порядке пользования культовым зданием и имуществом с их владельцем.

Глава юридического отдела канонической Украинской православной церкви протоиерей Александр Бахов считает, что принятый законопроект будет способствовать рейдерским захватам храмов и имущества УПЦ. В организации также заявили, что киевская власть, принимая подобный закон, пытается отвлечь украинских граждан от предстоящих президентских выборов. Законопроект необходимо оспорить в суде, уверены в УПЦ.

В свою очередь, руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Александр Волков , комментируя инициативу, отметил, что она существенно ухудшит положение как верующих в стране, так и самих канонических церквей на Украине.

«Потому что если просто в угоду текущим политическим обстоятельствам власти могут пересматривать законы, чтобы подогнать их действия под то, что им сейчас выгодно. Какова вообще мера ответственности властей, которые могут позволить себе под копирку переписывать законы, когда это им необходимо? Я в этом вижу главную опасность», — разъяснил он в беседе с ФАН.

Всем было очевидно, что украинские власти вместе с силовыми методами решения вопроса — захватом церквей УПЦ — предложат также действия по юридическому лишению прав общин, что является фактическим «выкручиванием рук», продолжает глава пресс-службы.

Подобной ситуации нет даже в тех странах, которые не называют себя демократическими и имеют гораздо более жесткую вертикаль власти и запреты, подчеркнул Волков.

Социолог, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин отметил, что закон призван упростить переходы приходов в поместную церковь Украины. Для этого достаточно собрать заседание из нескольких человек, которые могут объявить себя прихожанами «новой» церкви.

«Это означает, что теперь фактически любая группа людей, которая никогда даже не ходила в храм, может приехать, собраться и решить, что «мы переходим в другую церковь, покидаем УПЦ Московского патриархата», — отметил эксперт в беседе с РЕН ТВ.

В декабре 2018 года Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей инициировали проведение «объединительного собора» в Киеве. На мероприятии присутствовали в основном представители неканонических церковных структур. По итогам встречи на Украине было провозглашено создание автокефальной церкви, а ее предстоятелем был избран Епифаний Думенко.

6 января в патриаршем храме Святого Георгия Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии. Юрисдикция новой религиозной структуры ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать зарубежные парафии (приходы). В РПЦ такую автокефалию назвали пустышкой, а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.