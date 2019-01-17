Журналистка Шкода отвергла свою причастность к депортации коллеги Бойко на Украину

Журналистка Ксения Шкода, которую сторонники депортированной из России украинской журналистки Елены Бойко считают виновницей ее выдворения, отвергла обвинения в свой адрес.

«Вот я сижу и сама себя боюсь. Потому что мне все звонят, спрашивают, мол, это я выдворила Елену Бойко на Украину? Что тут отвечать? Что да, это я заказчица, и я исполнитель?» — сказала Шкода в интервью «МК».

По словам журналистки, Бойко сама виновата в том, что ее депортировали. У нее были не только проблемы с документами, но и постановление ФСБ о запрете на въезд.

Шкода рассказала, что на Бойко поступали многочисленные жалобы от соседей из-за «дебошей, пьянок и антисанитарии». Когда ее отвезли в ОВД , выяснилось, что ее российские документы поддельные.

«Понимаете, за два года она даже не удосужилась хоть как-то мало-мальски оформить свое пребывание в России, а покупала какие-то левые справки в коммерческих фирмах!» — объяснила Ксения.

Шкода также подчеркнула, что вокруг Бойко было много советчиков, которые «говорили ей разную ерунду», в том числе рекомендовали написать заявление о политическим убежище.

Журналистка призналась, что конфликтовала с Бойко, однако заявила, что последний раз общалась с ней полтора года назад и не писала никакого доноса, после которого якобы начался процесс депортации.

«Я считаю, что только она сама виновата абсолютно во всем, что с ней произошло. И не факт, что через какое-то время она не всплывет где-нибудь в Киеве, как уже было с некоторыми якобы «оппозиционерами», чтобы с такой же яростью обличать Россию. Я не верю ей и не верю ее «защите»: уверена, что они целенаправленно провалили ее дело, изначально понимая, что дело это очень мутное…» — подчеркнула Шкода.

Накануне стало известно, что депортированную из России Елену Бойко арестовали в Харькове по обвинению в призывах к нарушению территориальной целостности страны.