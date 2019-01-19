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Зачем Киев заявил о планах освоения Антарктики 

RT на русском + ещё 1 52 минуты назад
Фото: © uac.gov.ua/
Министерство образования и науки Украины подготовило программу исследований Антарктиды до 2030 года. Замглавы ведомства Максим Стриха отметил, что в будущем запрет на разработку полезных ископаемых на южном континенте могут снять, и Киев должен быть к этому готов. А руководитель Национального антарктического научного центра Украины Евгений Дикий и вовсе заявил, что имеющаяся у страны полярная станция — это одна из зацепок, которые держат Украину в «мире Илона Маска». Между тем эксперты скептически оценивают перспективы освоения Антарктики Киевом. По мнению аналитиков, нынешние власти пытаются использовать тему исследования этого региона для самопиара.
Украинское Министерство образования и науки подготовило программу исследований Антарктиды до 2030 года, согласно которой страна готова побороться за первенство в освоении самого южного континента, сообщили накануне представители ведомства.
«Мы любим говорить, что Украина должна быть в десятке или двадцатке ведущих держав мира. И есть сферы, где мы уже есть в этих двух десятках. В частности, Антарктида», — заявил на состоявшейся 17 января пресс-конференции в Киеве заместитель министра образования и науки Украины Максим Стриха.
По его словам, реализация новой, «по-доброму смелой» программы потребует дополнительных ресурсов, но Киев обязательно их найдёт.
«Ведь так или иначе статус Антарктиды может измениться, и право на хозяйственное освоение богатств этого пока что незанятого континента получат те, кто сегодня осуществляет там деятельность», — считает украинский чиновник.
В свою очередь, исполняющий обязанности директора Национального антарктического научного центра Евгений Дикий подчеркнул, что участие в исследовании Антарктиды для Украины — «пропуск в мир будущего».
«Вскоре человечество разделится на страны, которые снаряжают «каравеллы» на Марс, Луну и тому подобное, и страны, не задействованные в этом, где, как в Сомали, будут сапой обрабатывать огород. В настоящее время мы на перепутье, в какой части окажется Украина, — заявил Дикий. — Наша станция «Академик Вернадский» — одна из тех зацепок, с помощью которой мы держимся в «мире Илона Маска», откуда пойдут «каравеллы» за пределы нашей планеты».

Британская станция

Собственную полярную станцию «Академик Вернадский» украинцы получили в 1996 году. За символическую плату в £1 Великобритания отдала Украине не использовавшуюся станцию «Фарадей» на острове Галиндез в составе архипелага Аргентинские острова. В обмен на этот подарок украинская сторона обязалась предоставлять Лондону всю научную информацию.
«На самом деле британцы ушли с острова из-за неудобного расположения станции: там неудобно швартоваться судам, невозможно размещение аэродрома», — отметил в интервью RT украинский геополитик, доктор географических наук Владимир Дергачёв.
Построенная ещё в 1930-х годах станция не имеет собственного аэродрома и сообщение с ней возможно лишь в короткий период антарктической навигации. Серьёзной проблемой в исследовании Антарктики для Украины является и отсутствие собственного экспедиционного судна ледового класса. Два таких корабля — «Горизонт» и «Эрнст Кренкель», которые Украина получила в качестве наследства при распаде СССР, — в 2002 году были списаны. С тех пор украинские полярники фрахтуют суда в странах Южной Америки, куда добираются самолётом.
На станции «Академик Вернадский» © uac.gov.ua
Впрочем, долгое время работу украинских полярников затрудняли проблемы не только с логистикой, но и с финансированием. Так, в декабре 2014 года из-за отсутствия средств чуть было не сорвалось возвращение закончивших работу членов экспедиции домой. Кроме того, каждый год после «майдана» представители Национального антарктического научного центра заявляют об угрозе приостановки работы станции из-за нехватки средств.
18 января 2019 года в 5 часов утра в Антарктиду направилась 24-я сезонная группа украинских полярников. Как отмечают украинские СМИ, это наиболее крупная экспедиция за 18 лет.
В её состав впервые вошла женщина — биолог Мария Павловская. Научная программа украинских полярников в период короткого антарктического лета будет включать в себя как биологические исследования, так и изыскания в области геологии и изменений климата. Почти половину из 26 отправившихся в Антарктику украинских специалистов составляют геологи.
В этом году запланирована и первая за десятилетия модернизация «Академика Вернадского». Впервые с 1970-х на станции должны поменять крышу, отремонтировать систему отопления, установить новый опреснитель воды. Предполагается переоборудование медкабинета и биологической лаборатории. Всё это не ремонтировалось и не обновлялось с того момента, как британцы передали станцию Украине. Стоимость всех работ составит 34,6 млн гривен (около $1 млн).
Важным «бонусом», по словам руководителей украинского антарктического проекта, должно стать приобретение кофемашины.

Политический фактор

Как отметил в интервью RT профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Манойло, вполне вероятно, что украинская власть обратила внимание на научные исследования в Антарктике в связи с начавшейся предвыборной кампанией. По мнению специалиста, правительство стремится продемонстрировать какие-либо успехи действующего президента Петра Порошенко. Новая сезонная экспедиция должна завершить работу 31 марта — на этот день назначены выборы президента Украины.
«Это как раз тот случай, когда несчастье помогло. Если бы Украина не пошла в разнос и не было бы этих президентских выборов, то денег на антарктическую экспедицию вообще бы не нашлось. А ведь ни одно государство не может считать себя состоявшимся без развитой науки», — подчеркнул Манойло.
Как отмечают эксперты, статус страны — обладательницы полярной станции в Антарктиде официальный Киев уже неоднократно использовал для внутреннего пиара.
Так, Евгений Дикий (бывший командир роты националистического батальона «Айдар»), возглавивший в 2018 году украинские антарктические исследования, в мае прошлого года представил общественности специальную вышиванку с изображениями пингвинов и китов. По его словам, в 2019 году этот элемент одежды будет вручаться всем украинским полярникам.
Антарктическая вышиванка © uac.gov.ua
А в декабре 2018 года украинские полярники развернули в Антарктиде флаг 72-й Отдельной механизированной бригады имени «чёрных запорожцев» — подразделения, участвовавшего в боевых действиях на востоке страны.
Кроме того, 31 декабря украинские СМИ распространили новогоднее поздравление участников антарктической экспедиции, в котором те пожелали соотечественникам, чтобы в 2019 году «каждая украинская семья смогла посетить украинский Крым и вспоминать как страшный сон события в Донбассе».
«Политики — и в первую очередь президент Порошенко — стараются вписать научные исследования в текущую политическую конъюнктуру, — считает Андрей Манойло. — Они стремятся продемонстрировать, что Украина — мировая держава, которая, конечно, в космос не летает, но зато отправляет в Антарктику свои экспедиции, как ведущие страны мира».

Наполеоновские планы

Как отметил 17 января и. о. председателя Национального антарктического научного центра Украины Евгений Дикий, помимо исследований, Киев намерен в будущем развивать ещё и антарктический туризм.
«В этом году первая украинская компания начала там туристическую деятельность, сотрудничая с нашим центром. А это рынок, растущий сумасшедшими темпами, на 10—20% ежегодно», — сказал чиновник.
Евгений Дикий © uac.gov.ua
Кроме того, по его словам, Украина надеется, что после 2048 года будет снят запрет на добычу полезных ископаемых в Антарктиде и украинцы смогут приступить к разработкам.
«До 2048 года осталось около 30 лет — это немного, а затем с большой вероятностью будет снят запрет на добычу полезных ископаемых Антарктики, и в этом процессе окажутся те страны, которые удерживают там научные станции, осуществляют научную деятельность. И поэтому неслучайно половину нашей экспедиции составляет геологический отряд», — заявил Дикий.
Заключённый в Вашингтоне в 1959 году и вступивший в силу в 1961-м международный Договор об Антарктике, членом которого с 1992 года является и Украина, запрещает использование пространств южнее 60-го градуса южной широты в военных целях, в том числе для испытаний ядерного и иного оружия массового поражения. Также в документе указано, что на Антарктиду не распространяется суверенитет ни одного государства. Кроме того, в 1991 году участники договора согласились до 2048 года отказаться от разработки на континенте полезных ископаемых — по данным геологической службы США, в Антарктиде могут быть сосредоточены запасы нефти и природного газа. Также в разные годы на материке были выявлены запасы различных металлов, включая редкоземельные, золота, платины, алмазов, каменного угля.
Вместе с тем, как отмечают эксперты, всерьёз рассматривать заявления украинских чиновников об освоении Антарктики нельзя.
«При той экономической ситуации, которая наблюдается в стране, говорить всерьёз о том, что Украина может претендовать на добычу полезных ископаемых в Антарктике, нельзя, — считает Владимир Дергачёв. — В число основных претендентов на освоение ресурсов Антарктиды Украина никогда не входила и не входит».
По словам эксперта, более реальные кандидаты на эту роль — Аргентина и Чили, которые включили части Антарктики в своё официальное административно-территориальное деление, а также Великобритания, обладающая инфраструктурой для освоения южного континента на Фолклендских островах.
По мнению Андрея Манойло, с учётом того, что Соединённое Королевство ещё в 2007 году заявило претензии на 1 млн кв. км в Антарктиде, включая значительную часть потенциально богатого углеводородами шельфа материка, а Соединённые Штаты никогда не скрывали, что претендуют на освоение богатств континента в будущем, вряд ли заявления украинских чиновников согласовывались с коллегами за рубежом.
«Судя по характеру заявлений Киева, это очевидная самодеятельность, — считает Манойло. — Украинцы, возможно, стараются подстроиться под желания Запада, в первую очередь США, но делают это слишком неуклюже».
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Комментарии5
Украина , Статьи , Андрей Манойло , Петр Порошенко , Мария Павловская , Владимир Дергачев , МГУ , Минобрнауки , Великобритания , Сомали
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