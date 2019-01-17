Киев готов до конца января — начала февраля обменять 25 граждан РФ, осуждённых на Украине, на украинцев, которые находятся в тюрьмах России, и провести обмен в Донбассе, заявила в четверг представитель Киева в гуманитарной подгруппе, вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
Геращенко в Facebook написала, что в Киеве "готовы в конце января — начале февраля, в любую определенную дату, передать РФ 25 их граждан из украинских тюрем" в обмен на украинцев, находящихся в тюрьмах РФ. Также власти Украины просят освободить 19 украинцев, находящихся в ЛНР и ДНР, в обмен на приблизительно 70 осужденных на Украине ополченцев.
"От координаторов ОБСЕ хотелось бы более активной позиции и быть на стороне правды", — отметила Геращанко.