На Украине заявили о готовности обменять 25 россиян

Геращенко в Facebook написала, что в Киеве "готовы в конце января — начале февраля, в любую определенную дату, передать РФ 25 их граждан из украинских тюрем" в обмен на украинцев, находящихся в тюрьмах РФ. Также власти Украины просят освободить 19 украинцев, находящихся в ЛНР и ДНР, в обмен на приблизительно 70 осужденных на Украине ополченцев.