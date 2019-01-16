Порошенко организовал заговор против России

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обозреватель: Порошенко договорился с Эстонией, Литвой и Польшей сильнее давить на Россию 

RT на русском 1 час назад
Пётр Порошенко на встрече с главами МИД Эстонии, Литвы и Польши договорился о необходимость усиления международного давления на Россию. Как передаёт «Обозреватель», Порошенко также выразил благодарность за последовательную поддержку со стороны европейских стран за «решительное осуждение агрессивных действий России».
Президент Украины Пётр Порошенко на встрече с министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером, министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом и министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем договорился с европейскими коллегами о необходимость усиления консолидированного международного давления на Россию. Как пишет «Обозреватель», Порошенко выразил благодарность за последовательную поддержку со стороны Эстонии, Литвы и Польши суверенитета и территориальной целостности Украины, а также «решительное осуждение агрессивных действий России».
Как отмечает пресс-служба укранского президента, на встрече была обсуждена ситуация в Азовском и Чёрном морях и существующие угрозы со стороны России с учётом «акта агрессии российских военных против украинских кораблей и захвата в плен украинских моряков».
Президент Украины также поблагодарил руководителей внешнеполитических ведомств европейских стран за активное продвижение вопроса о введении нового так называемого Азовского пакета санкций ЕС против России.
Порошенко выразил надежду на увеличение помощи со стороны Европейской комиссии и государств-членов ЕС для поддержки Донбасса и Приазовья. В этом контексте глава украинского государства высоко оценил решение стороны ЕС направить в конце января оценочную миссию для изучения дополнительных социально-экономических потребностей региона.
RT на русском: последние новости
Украина рассчитывает получить ещё два транша от МВФ В Раде обвинили США и ЕС в выжимании ресурсов из Украины СМИ сообщили о возможной передаче Константинополю храма с могилой основателя Москвы
Комментарии109
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , МИД , ЕС , Еврокомиссия , Литва , Польша , Эстония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США «психанули» после встречи с Россией по ДРСМД6
Рыбка сделала откровенное признание после приговора25
Россия нашла доказательство связи США с ИГ98
Журналистку Бойко депортировали из России47
Украина не не лишила Россию прохода через Босфор5
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
01:01
США «психанули» после встречи с Россией по ДРСМД
США Армия
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
00:41
Порошенко организовал заговор против России
Украина В мире
01:15
Желавшей помочь сыну чеченке пришлось извиняться на камеру
Общество
01:01
Россия нашла доказательство связи США с ИГ
США В мире
00:19
Военные США погибли во время теракта в Сирии
Происшествия
02:40
Рыбка сделала откровенное признание после приговора
В мире
03:17
Госпитализация? Что случилось с Василием Лановым
Шоу-бизнес Статьи
01:55
Путин принял решение по Магнитогорску
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение