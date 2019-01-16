Порошенко организовал заговор против России

Обозреватель: Порошенко договорился с Эстонией, Литвой и Польшей сильнее давить на Россию

Эстонии, Литвы и Пётр Порошенко на встрече с главами МИД Польши договорился о необходимость усиления международного давления на Россию . Как передаёт «Обозреватель», Порошенко также выразил благодарность за последовательную поддержку со стороны европейских стран за «решительное осуждение агрессивных действий России».

Президент Украины Пётр Порошенко на встрече с министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером, министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом и министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем договорился с европейскими коллегами о необходимость усиления консолидированного международного давления на Россию. Как пишет «Обозреватель», Порошенко выразил благодарность за последовательную поддержку со стороны Эстонии, Литвы и Польши суверенитета и территориальной целостности Украины, а также «решительное осуждение агрессивных действий России».

Как отмечает пресс-служба укранского президента, на встрече была обсуждена ситуация в Азовском и Чёрном морях и существующие угрозы со стороны России с учётом «акта агрессии российских военных против украинских кораблей и захвата в плен украинских моряков».

Президент Украины также поблагодарил руководителей внешнеполитических ведомств европейских стран за активное продвижение вопроса о введении нового так называемого Азовского пакета санкций ЕС против России.