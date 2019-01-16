Украина стала одним из лидеров по числу новых миллионеров

Украина вошла в десятку стран, в которых к 2023 году ожидается наибольший прирост жителей с личным состоянием от одного до 30 миллионов долларов, следует из отчета консалтинговой компании Wealth-X.

Украина располагается на десятом месте списка — там ожидается прирост на уровне 9,2 процента. Возглавляет его Нигерия с 16,3 процента. Места со второго по девятое заняли Египет (12,5 процента), Бангладеш (11,4 процента), Вьетнам (10,1 процента), Польша (10 процентов), Китай Кения (по 9,8 процента), Индия (9,7 процента) и Филиппины (9,4 процента).

В конце 2018 года в мире проживало 22,4 миллиона человек с состоянием от одного до 30 миллионов долларов (это на 1,9 процента больше, чем годом ранее). В совокупности эти люди владеют 61,2 триллиона долларов (на 1,8 процента больше, чем в 2017 году). Их называют High Net Worth (высокая чистая стоимость [активов]), или HNW. Наибольшую долю из них (89,3 процента) составляют люди с активами от одного до пяти миллионов. Менее одного процента владеют состоянием от 20 до 30 миллионов.

Почти 75 процентов всех HNW сейчас проживают в десяти странах: в США (8,6 миллиона человек), Китае (1,9 миллиона), Японии (1,6 миллиона), Германии (один миллион), Великобритании (894 тысячи), Франции (877,4 тысячи), Канаде (505 тысяч), Южной Корее (476,7 тысячи), Австралии (473,6 тысячи) и Италии (418 тысяч). Россия не фигурирует ни в одном из рейтингов, сколько миллионеров проживает в нашей стране, не указывается.