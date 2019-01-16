«Капитуляция России»: что может спровоцировать «новый Майдан»

Новый «майдан» на Украине станет возможным в случае ее «капитуляции» на российских условиях, заявил бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош . Он отметил, что Украине после событий зимы-весны — 2013/14 по-прежнему не удалось превратиться в «полноценное и процветающее государство».

Депутат Верховной рады , бывший лидер националистической группировки «Правый сектор» (организация запрещена в России) (организация признана экстремистской и запрещена в России) Дмитрий Ярош заявил « Украинской правде », что цели «майдана» на Украине не были выполнены в полной мере даже спустя пять лет.

По его словам, к настоящему времени сторонникам «майдана» удалось добиться только свержения бывшего президента страны Виктора Януковича . Но этого оказалось недостаточно, чтобы Украина превратилась в «полноценное и процветающее государство», отметил он.

«Конечной победой «майдана» будет утверждение собственного государства. Полноценного, процветающего. Где люди будут себя достойно чувствовать. Пока, к сожалению, мы этого не достигли», — сказал он изданию.

Ярош предупредил, что готов организовать новый переворот «в случае капитуляции».

«Если государство сдадут России на их условиях: в языковой политике, культурной, экономической», — уточнил он.

Он отметил, что на новом «майдане» «шины уже никто не будет жечь». Ярош заявил, что у людей на руках достаточно средств, чтобы действовать более эффективно, но не объяснил, что именно имеет в виду.

Экс-лидер «Правого сектора» также не преминул упрекнуть киевских политиков в бездействии. По его мнению, они могли бы воспользоваться целым комплексом легальных, демократических процедур.

«Этим никто не хочет заниматься, даже из политиков оппозиционных. Есть зона комфорта, из которой они не хотят выходить», — возмутился он.

«Евромайданом» называют массовую многомесячную акцию протеста в центре Киева, начавшуюся 21 ноября 2013 года, когда сторонники евроинтеграции заняли площадь Независимости в центре Киева. Это произошло сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом . Акцию поддержали и в других городах Украины.

Протестная акция приняла резко антипрезидентский и антиправительственный характер после разгона палаточного городка оппозиции в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. Площадь Независимости стала центром противостояния силовиков и радикалов. В ходе тех событий погибли более ста человек. Ответственность за смерть этих людей новые украинские власти возложили на бывшего президента Виктора Януковича. Он же, в свою очередь, отрицает свою причастность к убийствам.

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник обратил внимание ФАН, что роль Яроша внутри политики Украины снова существенно выросла после того, как примерно полгода назад «Правый сектор» «был отозван и ушел с фронта». По мнению Бортника, эта организация будет принимать активное участие во внутриполитической жизни.

«Здесь я вижу элемент договоренности с украинской властью. Возможно, ей будет нужен «Правый сектор» для того, чтобы влиять на оппонентов и на информационную составляющую. Именно об этом говорит Ярош», — полагает собеседник агентства.

По его мнению, Яроша устраивает действующий президент Украины Петр Порошенко . Он даже не исключил, что Порошенко уже пообещал Ярошу особые преференции в случае своей победы на президентских выборах.

«Я думаю, что, в первую очередь, это некие договоренности в части и расширения политического влияния, и принятия того, что Ярош хочет», — отметил эксперт.

Он уточнил, что речь идет о принятии особых законов в пользу «Правого сектора» и других радикальных организаций украинских националистов.

«Ярош хочет, чтобы приняли закон о создании на базе «Правого сектора» отрядов гражданской обороны, аналогичных тем, что есть в Прибалтике, «Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России)» (запрещена в РФ). Это главная цель его жизни, он ее постоянно декларирует. Возможно, именно это ему и обещали», — заключил Бортник.

В то же время когда в интервью с Ярошем речь зашла о предстоящих президентских выборах, он признался, что симпатизирует заместителю главы партии «Свобода» Руслану Кошулинскому.

«Я за то, чтобы он победил. Если националисты объединят финансовые и медиаресурсы, то даже у него шанс есть», — отметил он.

Бывший лидер «Правого сектора» также высказался и о лидере партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которая на данный момент является фаворитом предвыборной гонки.

«Она, как по мне, один из немногих «мужчин» в украинской политике, поэтому, в принципе, я могу представить [Тимошенко в роли главнокомандующего]. Во время войны управлять обороной, силовым блоком должны мужчины. Но в истории Украины была княгиня Ольга (правила Киевской Русью с 945 по 960 годы как регент при малолетнем Святославе Игоревиче. — «Газета.Ru»), которая эффективно защищала земли. Все может быть», — отметил Ярош.

К тому же он подчеркнул, что в случае победы Тимошенко на выборах Украинская добровольческая армия (УДА) будет подчиняться ее приказам.

Сам Ярош выдвигать свою кандидатуру на выборах не собирается.