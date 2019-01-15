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Киев хочет отобрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ, считает настоятель 

РИА Новости + ещё 15 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что украинские власти намерены отобрать монастырь у УПЦ.
Ранее представитель "новой церкви" "архиепископ" Евстратий Зоря заявил, что Киево-Печерская и Почаевская лавры рано или поздно перейдут в состав новосозданной церкви "без какого-либо насилия и противостояния".
"У них один вопрос — перерегистрировать или забрать у нас лавру и передать в так называемую церковь, которую они сегодня организовали", — заявил Павел во вторник на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".
Наместник добавил, что намерен отстаивать интересы братии.
"Государство не должно мне диктовать, куда мне идти и как поступать с церковью", — добавил он.
Украинская православная церковь неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов.
Украинские власти, в том числе президент Петр Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату.
Киево-Печерская лавра является одним из первых по времени основания монастырей Киевской Руси. В 1990 году лавра была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время Нижняя лавра находится в ведении канонической Украинской православной церкви, а Верхняя — в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
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Украина , В мире , Петр Порошенко , РПЦ , ЮНЕСКО
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