Киев хочет отобрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ, считает настоятель

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что украинские власти намерены отобрать монастырь у УПЦ.

Ранее представитель "новой церкви" "архиепископ" Евстратий Зоря заявил, что Киево-Печерская и Почаевская лавры рано или поздно перейдут в состав новосозданной церкви "без какого-либо насилия и противостояния".

"У них один вопрос — перерегистрировать или забрать у нас лавру и передать в так называемую церковь, которую они сегодня организовали", — заявил Павел во вторник на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

Наместник добавил, что намерен отстаивать интересы братии.

"Государство не должно мне диктовать, куда мне идти и как поступать с церковью", — добавил он.

Украинская православная церковь неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов.

Украинские власти, в том числе президент Петр Порошенко , заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату.