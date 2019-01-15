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Власти Украины хотят опорочить УПЦ, заявил наместник Киево-Печерской лавры 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: Р-Спорт
Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел считает, что действующие украинские власти стремятся опорочить каноническую Украинскую православную церковь.
Ранее министр культуры Украины Евгений Нищук сообщил, что во время инвентаризации в Киево-Печерской лавре была обнаружена пропажа нескольких ценных икон. Глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов заявил, что заявления Нищука преждевременны и ничем не обоснованы, это провокация.
"У них (действующей власти — ред.) сегодня одна цель — опорочить церковь", — сказал Павел в ходе брифинга, который транслировал телеканал "112. Украина".
По его словам, прихожане канонической Украинской православной церкви "полностью подчинены богу и к политическим казусам нашей жизни они не причастны".
Киево-Печерская лавра является одним из первых по времени основания монастырей Киевской Руси. В 1990 году лавра была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время Нижняя лавра находится в ведении канонической Украинской православной церкви, а Верхняя — в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
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Комментарии
Украина , В мире , Евгений Нищук , Александр Бахов , РПЦ , ЮНЕСКО
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