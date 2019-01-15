Власти Украины хотят опорочить УПЦ, заявил наместник Киево-Печерской лавры

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел считает, что действующие украинские власти стремятся опорочить каноническую Украинскую православную церковь

Ранее министр культуры Украины Евгений Нищук сообщил, что во время инвентаризации в Киево-Печерской лавре была обнаружена пропажа нескольких ценных икон. Глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов заявил, что заявления Нищука преждевременны и ничем не обоснованы, это провокация.

"У них (действующей власти — ред.) сегодня одна цель — опорочить церковь", — сказал Павел в ходе брифинга, который транслировал телеканал "112. Украина".

По его словам, прихожане канонической Украинской православной церкви "полностью подчинены богу и к политическим казусам нашей жизни они не причастны".