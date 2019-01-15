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Порошенко призвал не верить обещаниям о скором мире в Донбассе 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Украинский президент Петр Порошенко призвал не верить обещаниям украинских политиков об установлении скорейшего мира в Донбассе, потому что они могут принести Украине "лишь поражение, только капитуляцию".
Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул, который заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины, назвал прекращение войны в Донбассе первоочередной задачей, стоящей перед будущим главой государства.
Сейчас кое-кто обещает, что немедленно принесет мир. Мир не зависит от украинских политиков. Они могут принести лишь поражение, только капитуляцию, только сдачу Украины.
При этом президент сказал, что украинцы никогда не допустят такого развития событий.
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Украина , В мире , Конфликты , Александр Вилкул , Петр Порошенко , Верховная Рада
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