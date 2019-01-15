Главы МИД стран Балтии и Польши не смогли добраться до Мариуполя

Латвии, Накануне пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства сообщила, что Климкин вместе с коллегами из Литвы Эстонии и Польши во вторник посетят Мариуполь с целью ознакомления с актуальной социальной и экономической ситуацией.

"Несмотря на тяжелые погодные условия, попытались долететь до Мариуполя. Экипаж военных вертолетов в условиях тумана и угрозы обледенения принял решение вернуться на днепровский аэродром. Очень хотел показать нашим литовским, латвийским, эстонским и польским друзьям мариупольский порт, в котором сейчас всего два корабля, а когда-то кипела жизнь. Показать, что происходит на КПВВ через линию соприкосновения. На этот раз не получилось. Но видеосвязь с теми, кто нас ждал в Мариуполе, мы все равно организуем", — написал Климкин на своей странице в Facebook.

Климкин также сообщил, что он с министрами находится в больнице имени Мечникова в Днепре, где лечатся украинские военные, пострадавшие в Донбассе.