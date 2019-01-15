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Главы МИД стран Балтии и Польши не смогли добраться до Мариуполя 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Министры иностранных дел стран Балтии и Польши не смогли долететь до Мариуполя Донецкой области Украины из-за непогоды, они вернулись в Днепр (бывший Днепропетровск), сообщил во вторник глава украинского МИД Павел Климкин.
Накануне пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства сообщила, что Климкин вместе с коллегами из Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во вторник посетят Мариуполь с целью ознакомления с актуальной социальной и экономической ситуацией.
"Несмотря на тяжелые погодные условия, попытались долететь до Мариуполя. Экипаж военных вертолетов в условиях тумана и угрозы обледенения принял решение вернуться на днепровский аэродром. Очень хотел показать нашим литовским, латвийским, эстонским и польским друзьям мариупольский порт, в котором сейчас всего два корабля, а когда-то кипела жизнь. Показать, что происходит на КПВВ через линию соприкосновения. На этот раз не получилось. Но видеосвязь с теми, кто нас ждал в Мариуполе, мы все равно организуем", — написал Климкин на своей странице в Facebook.
Климкин также сообщил, что он с министрами находится в больнице имени Мечникова в Днепре, где лечатся украинские военные, пострадавшие в Донбассе.
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Украина , В мире , Павел Климкин , МИД , Днепр , Латвия , Литва , Мариуполь , Польша , Эстония
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