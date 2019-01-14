На Украине оценили шансы начала войны с Россией

Шансы начала войны между Россией Украиной минимальны, заявил ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью "Фактам".

По словам Богдана, войны между двумя странами точно не произойдет до президентских выборов на Украине. Он считает, что в Кремле надеются на смену политического вектора в Киеве. Однако, отмечает Богдан, даже после выборов вне зависимости от их результатов полномасштабной войны не будет.

Генерал также выразил мнение, что война якобы возможна лишь в случае наступления российских войск. Тем не менее, по словам Богдана, Киев ожидает мнимую опасность не только со стороны России, но и со стороны Белоруссии, которую "Кремль пытается захватить".

"Мы готовимся отразить наступление. При этом понимаем, что опасность может прийти не только со стороны России. Кремль пытается поглотить Беларусь, поэтому Украина сейчас уделяет большое внимание также охране границы с соседней Беларусью", — отметил он.

Помимо этого, генерал заявил, что Генштаб ВСУ прорабатывает возможное проведение военной операции по возвращению Донбасса под контроль Киева. Однако Богдан отказался уточнять, в каком случае Украина применит "военный сценарий".

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации.

Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.