Порошенко наградил трех митрополитов «новой церкви» Украины

Так, митрополит Владимир Шостацкий (Симеон) награжден орденом князя Ярослава Мудрого IV степени, митрополит Александр Лесенок (Александр) — орденом князя Ярослава Мудрого V степени, митрополит Степан Абрамчук (Андрей) — орденом «За заслуги» II степени Васильевича, говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Награды вручены «за значительный вклад в утверждение духовности, милосердия и межконфессионального согласия, весомые личные заслуги в развитии независимой Православной Церкви Украины, многолетнее добросовестное служение украинскому народу».

В воскресенье Порошенко, прибывший в Винницу, чтобы представить там томос об автокефалии «новой церкви», выразил сомнения в каноничности Русской православной церкви. В РПЦ заявили, что не собираются вступать в диалог с украинским президентом, когда он выдвигает какие-то претензии и вмешивается в религиозные дела.

Эксперты отмечали, что поведение Порошенко, который в предвыборный период «бегает из города в город», демонстрируя томос об автокефалии украинской «новой церкви», напоминает Средневековье.