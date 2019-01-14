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Порошенко наградил трех митрополитов «новой церкви» Украины 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении государственных наград трем митрополитам «новой церкви» страны.
Так, митрополит Владимир Шостацкий (Симеон) награжден орденом князя Ярослава Мудрого IV степени, митрополит Александр Лесенок (Александр) — орденом князя Ярослава Мудрого V степени, митрополит Степан Абрамчук (Андрей) — орденом «За заслуги» II степени Васильевича, говорится в сообщении на сайте президента Украины.
Награды вручены «за значительный вклад в утверждение духовности, милосердия и межконфессионального согласия, весомые личные заслуги в развитии независимой Православной Церкви Украины, многолетнее добросовестное служение украинскому народу».
В воскресенье Порошенко, прибывший в Винницу, чтобы представить там томос об автокефалии «новой церкви», выразил сомнения в каноничности Русской православной церкви. В РПЦ заявили, что не собираются вступать в диалог с украинским президентом, когда он выдвигает какие-то претензии и вмешивается в религиозные дела.
Эксперты отмечали, что поведение Порошенко, который в предвыборный период «бегает из города в город», демонстрируя томос об автокефалии украинской «новой церкви», напоминает Средневековье.
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Комментарии3
Украина , В мире , Петр Порошенко , РПЦ
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