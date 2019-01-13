Уход Киева от Москвы оказался выгоден Польше

Nowa Europa Wschodnia (Польша): что будет после томоса?

Создание Православной церкви Украины стало историческим фактом, который изменит религиозный и политический ландшафт значительной части нашего региона, однако, изменения будут происходить постепенно, а вовлеченность в это событие киевского руководства может в ближайшей перспективе лишь навредить новой инициативе.

Украинцы наконец обрели собственную Церковь, которую признали Православные церкви других стран. Конечно, сделали это не все. Среди тех, кто выступал против такого шага, была, разумеется, РПЦ и лояльные ей другие православные церкви, в частности, польская.

Кстати, в некоторых украинских СМИ уже появился тезис «поляки против автокефалии», который выглядит не вполне справедливым в контексте довольно ограниченного распространения православия в Польше , а также добрых слов в адрес новой церковной организации, прозвучавших со стороны представителей польских властей или Римско-католической церкви на Украине. Интересно также, какой будет реакция украинцев, работающих или учащихся в нашей стране: многие ли решат покинуть Православные церкви, увеличится ли число тех, кто начнет принимать участие в греко-католических богослужениях. Вполне возможно, что со временем в Польше появятся и приходы ПЦУ.

Все это, однако, лишь замечания по ходу дела. Вернемся к Украине. Пока перейти в новую Церковь решили только 40 приходов УПЦ Московского патриархата. Изначально казалось, что этот процесс будет развиваться более активно, и возможно, после подписания томоса он наберет силу, однако, мы вряд ли увидим волну, которая в один миг изменит обличье украинской религиозной жизни.

Однозначно можно утверждать одно: количество «московских» приходов будет уменьшаться. Этот процесс будет медленным, поскольку решение принимает каждый отдельный приход, а не более крупные территориальные объединения, следовательно, потребуется согласие прихожан и их пастырей. Пока возглавивший ПЦУ митрополит Епифаний заявляет, что двери новой организации открыты для всех верующих и священников Православной церкви Московского патриархата.

Возможно, придется найти какие-то другие стимулы, привлечь к процессу модераторов, а также дать дополнительные объяснения, что собой представляет новая Церковь. «Московские» прихожане в Одессе или Харькове пока склонны верить, скорее, собственным настоятелям, чем тому, что они видят по украинскому телевидению. Полезным шагом для ПЦУ было бы также переименование УПЦ МП в «Русскую православную церковь на Украине».

Одним из козырей ПЦУ в будущем станет, несомненно, поддержка властей, которой она не лишится даже после предстоящих выборов вне зависимости от их исхода. Тем не менее сейчас, в самом начале пути, некоторых верующих может смутить присутствие пользующегося довольно низкой общественной поддержкой Петра Порошенко на каждом мероприятии, связанном с новой Церковью.

Некоторые украинцы могут решить, что создание ПЦУ — это лишь предвыборный маневр. Такую не имеющую ничего общего с реальностью трактовку событий предлагает российская пропаганда. Порошенко, конечно, может на несколько пунктов повысить свой рейтинг, однако, ПЦУ создавалась отнюдь не для этого. При этом было бы хорошо, чтобы у жителей Южной и Восточной Украины не сложилось впечатление, будто новая церковная организация обслуживает интересы исключительно запада и центра страны, а также действующего президента.

Противники автокефалии говорят, что она ведет к расколу в Православной церкви. Несомненно, новые линии водораздела появляются, вопрос только, кто их создает. Я полагаю, что делает это не Константинополь, который старается помочь украинцам построить собственную Церковь (и таким образом в значительной мере и государство), а Москва, которая при поддержке своих союзников пугает перспективой обострения конфликтов. Аргументы о новом противостоянии по своей структуре напоминают подход (которого придерживается также часть украинских граждан), гласящий, что в развязывании войны на востоке Украины виноваты те, кто устроил «революцию достоинства» (якобы если бы она не произошла, не было бы и войны). Сторонники такого взгляда забывают, кто начал войну. А сделала это Россия, которой просто не понравилось, что ее соседи решили провести «евроремонт».

В свою очередь, в заявлениях о том, что украинцам следует сначала закончить войну, и только потом приниматься за церковные вопросы, происходит смешение причин и следствий. Пока на Украине есть представители Православной церкви, которые отказываются даже почтить минутой молчания в парламенте память погибших на фронте, завершить войну с Россией будет сложно. Здесь следует сделать оговорку, что многие представители Украинской православной церкви Московского патриархата придерживались и до сих пор придерживаются проукраинских взглядов, так что грести всех под одну гребенку и навешивать на УПЦ МП ярлык пророссийской организации было бы несправедливо. Со временем, конечно, зерна наверняка удастся отделить от плевел, и тогда это определение будет соответствовать действительности.

С другой стороны, что может сделать провинциальный священник, который хочет перейти в ПЦУ, а его прихожане — нет (или наоборот)? О создании новой Церкви легко говорить, но реальность выглядит сложнее. Резюмируя: эффектов появления новой организации не следует ожидать со дня на день. Это перспектива лет, если не десятилетий, но раз РПЦ и Кремль уже сейчас яростно противятся этому процессу, значит, Киеву удалось сделать еще один шаг, отдаляющий его от Москвы, а это выгодно в том числе Польше.

* Петр Погожельский — сотрудник радиостанции «Польске радио», многолетний корреспондент в Киеве, автор книг «Украина: удивительные люди в удивительные времена» и «Украинский борщ».