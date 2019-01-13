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На Украине назвали опасность возможного избрания Зеленского президентом 

РИА Новости + ещё 4 46 минут назад
Фото: Владимир Зеленский © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Избрание шоумена Антона Зеленского президентом Украины может быть опасным для страны, если артист попадет "в руки опытных интриганов", заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
"Политический опыт говорит о том, что такие люди (как Зеленский. — Прим. ред.) опасны, потому что они не имеют устойчивых мировоззренческих установок и могут оказаться игрушкой в руках опытных интриганов. Тем более известно, что его опекает очень опытный интриган, который может играть какую-то двойную, тройную, четверную игру", — сказал политолог.
Помимо этого, эксперт подчеркнул, что вероятность победы артиста на выборах президента недостаточно высокая.
"Те люди, которые говорят: "Я за Зеленского", — сами улыбаются. Множество из них отдает себе отчет, что это не серьезно. Потому что человек вообще без какого-либо политического опыта", — заключил Погребинский.
Зеленский в новогоднюю ночь в эфире украинского телеканала "1+1" объявил, что намерен участвовать в выборах президента 31 марта. Опросы показывают, что сейчас его рейтинг составляет около девяти процентов. В начале января шоумен заявил, что уже более 200 тысяч человек изъявили желание стать членами его команды.
Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации.
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