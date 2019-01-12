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Беспилотникам запретили пролетать над домом Порошенко 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Государственная авиационная служба Украины на своем сайте опубликовала карту "запретных зон" для полетов беспилотников на территории страны, в частности, запрещены полеты над домом президента Петра Порошенко в поселке Козын Киевской области.
"Учитывая стремительное развитие рынка беспилотных воздушных судов, мы работаем над разработкой новых правил, которые безопасно интегрируют новые виды воздушных судов в существующую систему использования воздушного пространства", — говорится в сообщении госсавиаслужбы.
Среди зон, над которыми запрещены полеты беспилотников, — и дом Порошенко в Киевской области.
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