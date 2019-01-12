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Одесситка задержана за высказывания против Украины 

News.ru 17 часов назад
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
За распространение антиукраинских материалов Службой безопасности Украины задержана жительница Одессы.
Согласно информации, размещённой на сайте СБУ, женщина через российские соцсети призывала изменить конституционный строй и границы Украины.
«Сотрудники СБУ разоблачили жительницу Одессы, которая через запрещенные российские социальные сети распространяла материалы антиукраинского характера», — сообщается на сайте ведомства.
В ходе обыска квартиры задержанной была изъята вся компьютерная техника и мобильные устройства. Как сообщают правоохранители, в них содержались «сепаратистские материалы». Женщине выдвинуто обвинение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Возбуждено уголовное дело.
Ранее News.ru писал о том, что депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский обеспокоен опасным оттоком граждан Украины за рубеж. По его мнению, в стране вскоре не останется квалифицированных кадров.
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Комментарии1
Украина , В мире , СБУ , Верховная Рада
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