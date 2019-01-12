Одесситка задержана за высказывания против Украины

Согласно информации, размещённой на сайте СБУ, женщина через российские соцсети призывала изменить конституционный строй и границы Украины

«Сотрудники СБУ разоблачили жительницу Одессы, которая через запрещенные российские социальные сети распространяла материалы антиукраинского характера», — сообщается на сайте ведомства.

В ходе обыска квартиры задержанной была изъята вся компьютерная техника и мобильные устройства. Как сообщают правоохранители, в них содержались «сепаратистские материалы». Женщине выдвинуто обвинение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Возбуждено уголовное дело.