На западе Украины раскольники захватили храм УПЦ

Свято-Михайловский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Красноволя Волынской области оказался захвачен раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом в воскресенье сообщил пресс-секретарь Волынской епархии Олег Точинский.

"Сегодня сторонники ПЦУ села Красноволя Маневицкого района захватили местный Свято-Михайловский храм и не пустили внутрь ни настоятеля, ни управляющего епархией. Сорвав богослужения, активисты привезли в село священника Киевского патриархата (неканоническая церковная организация), объявив его своим новым настоятелем", — написал он в Facebook.

По словам Точинского, причиной того, что настоятель общины и прихожане УПЦ не были допущении в храм, стал церковный раскол в стране, усилившийся после предоставления томоса об автокефалии ПЦУ со стороны Константинопольского патриархата.

"Вот такое "объединение" церквей. Отдельная "благодарность" Константинопольской церкви-"матери". От ваших "материнских" объятий мы здесь задыхаемся", — заключил он и попросил верующих молиться.

В то же время глава местной районной администрации Андрей Лындюк поддержал захват храма. На странице в Facebook чиновник утверждает, что община села Красноволя "провела процедуру перехода в Православную церковь Украины", на основании чего "местные жители" не пустили в храм епископа Волынской УПЦ Нафанаила.

Ранее в УПЦ не раз заявляли о захвате храмов канонической церкви. По ее данным, за последние четыре года путем захватов с помощью или при поддержке радикально настроенных сил были отобраны около 50 храмов. В УПЦ также прогнозировали, что предоставление автокефалии со стороны Константинопольского патриархата спровоцирует новые захваты храмов радикалами. В УПЦ 15 декабря сообщали, что неизвестные захватили Свято-Преображенский кафедральный собор в Виннице.