Порошенко ополчился на Шария и нарвался на судебный иск

Журналист, видеоблогер и медиаэксперт Анатолий Шарий принял решение подать в суд на президента Украины Петра Порошенко . Ролик с заявлением Шария опубликован на YouTube-канале журналиста.

Причиной иска послужили слова, произнесенные главой государства в Ровно 10 января. Шарий в своем видеоролике опубликовал запись вопроса, заданного президенту страны одним из жителей города.

Порошенко попросили объяснить, почему на Украине преследуются журналисты, в том числе и Шарий (сам он проживает за пределами страны, однако неоднократно заявлял о преследованиях сотрудничающих с ним журналистов, работающих в республике).

«Анатолий Шарий — не украинский журналист, он работает на Россию», — ответил глава государства мужчине.

Видеоблогер заявил, что подает на Порошенко в суд. «В суде ты будешь рассказывать, на какую Россию я работаю. Будешь рассказывать, почему я не украинский журналист», — сказал Шарий, добавив, что будет обращаться к Порошенко исключительно на «ты».

«Ты за каждое свое слово ответишь. Ну и, конечно же, ты ответишь за все эти преследования», — пообещал Шарий.