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Порошенко ополчился на Шария и нарвался на судебный иск 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Журналист, видеоблогер и медиаэксперт Анатолий Шарий принял решение подать в суд на президента Украины Петра Порошенко. Ролик с заявлением Шария опубликован на YouTube-канале журналиста.
Причиной иска послужили слова, произнесенные главой государства в Ровно 10 января. Шарий в своем видеоролике опубликовал запись вопроса, заданного президенту страны одним из жителей города.
Порошенко попросили объяснить, почему на Украине преследуются журналисты, в том числе и Шарий (сам он проживает за пределами страны, однако неоднократно заявлял о преследованиях сотрудничающих с ним журналистов, работающих в республике).
«Анатолий Шарий — не украинский журналист, он работает на Россию», — ответил глава государства мужчине.
Видеоблогер заявил, что подает на Порошенко в суд. «В суде ты будешь рассказывать, на какую Россию я работаю. Будешь рассказывать, почему я не украинский журналист», — сказал Шарий, добавив, что будет обращаться к Порошенко исключительно на «ты».
«Ты за каждое свое слово ответишь. Ну и, конечно же, ты ответишь за все эти преследования», — пообещал Шарий.
Покинувший Украину в 2012 году и получивший убежище в Евросоюзе Шарий в течение последних нескольких лет ведет видеоблог на YouTube. На его канал подписано более 1,78 миллиона человек.
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Комментарии3
Украина , В мире , Петр Порошенко , ЕС , Ровно
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