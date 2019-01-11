В Киеве предложили сократить Верховную Раду

В Киеве предложили сократить число депутатов в Верховной Раде . Об этом заявил народный избранник от «Оппозиционной платформы — За Жизнь» Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.

«Для той Украины, которая есть сегодня, 450 народных депутатов — много. Нужно брать [на себя] ответственность и решать этот вопрос», — сказал Шуфрич.

По его словам, с этой целью необходимо изменить Конституцию. Шуфрич отметил, что «в свое время» голосовал за закон о нерадикальном уменьшении депутатов в парламенте и выступал за сокращение их числа в полтора, а не два раза: до 300 человек.

«Было соответствующее решение референдума, было голосование в Раде, но когда нужно было голосовать окончательно, к сожалению, это вопрос не был вынесен», — посетовал парламентарий.