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В Киеве предложили сократить Верховную Раду 

Lenta.ru 49 минут назад
В Киеве предложили сократить число депутатов в Верховной Раде. Об этом заявил народный избранник от «Оппозиционной платформы — За Жизнь» Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.
«Для той Украины, которая есть сегодня, 450 народных депутатов — много. Нужно брать [на себя] ответственность и решать этот вопрос», — сказал Шуфрич.
По его словам, с этой целью необходимо изменить Конституцию. Шуфрич отметил, что «в свое время» голосовал за закон о нерадикальном уменьшении депутатов в парламенте и выступал за сокращение их числа в полтора, а не два раза: до 300 человек.
«Было соответствующее решение референдума, было голосование в Раде, но когда нужно было голосовать окончательно, к сожалению, это вопрос не был вынесен», — посетовал парламентарий.
В декабре стало известно о драке депутатов в Верховной Раде. По словам Шуфрича, во время голосования было замечено «кнопкодавство» (голосование одним депутатом от лица другого, неличное голосование — прим. «Ленты.ру»). Он подчеркнул, что председатель парламента Андрей Парубий не обратил внимания на жалобы и отказался от повторного проведения процедуры. После этого в депутатов вселились «бесовские силы», и они подрались, посчитал парламентарий.
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Комментарии2
Украина , Видео , В мире , Нестор Шуфрич , Андрей Парубий , Верховная Рада , Lenta.ru
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