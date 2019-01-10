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В Киеве заявили о подготовке к разрыву около 40 соглашений с Россией 

RT на русском 1 час назад
Украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак заявил, что Украина готовится разорвать около 40 соглашений с Россией.
Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой».
«Напоминаю, что Павел Климкин сказал, что после того, как было принято решение о не продолжении договора о сотрудничестве, сейчас рассматривается на предмет расторжения около 40 различных соглашений, которые были подписаны в своё время с Российской Федерацией», — отметил он.
«А сколько таких соглашений расторгнут мне трудно сказать, потому что они там есть межгосударственные и межправительственные. Поэтому это делается, просто не так публично», — добавил Грымчак.
10 декабря украинский лидер Пётр Порошенко подписал закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией».
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН прокомментировал слова украинского генерала Николая Маломужа о том, что разрыв договора о дружбе с Россией может создать определённые проблемы для Киева.
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Украина , В мире , Павел Климкин , Петр Порошенко , Владимир Олейник , Верховная Рада
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