В Киеве заявили о подготовке к разрыву около 40 соглашений с Россией

Украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак заявил, что Украина готовится разорвать около 40 соглашений с Россией Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой». «Напоминаю, что Павел Климкин сказал, что после того, как было принято решение о не продолжении договора о сотрудничестве, сейчас рассматривается на предмет расторжения около 40 различных соглашений, которые были подписаны в своё время с Российской Федерацией», — отметил он. «А сколько таких соглашений расторгнут мне трудно сказать, потому что они там есть межгосударственные и межправительственные. Поэтому это делается, просто не так публично», — добавил Грымчак. 10 декабря украинский лидер Пётр Порошенко подписал закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией». Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН прокомментировал слова украинского генерала Николая Маломужа о том, что разрыв договора о дружбе с Россией может создать определённые проблемы для Киева.