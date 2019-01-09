На Украине начинают гордиться нацистской символикой

Прошедшие новогодние праздники прошли для украинских вооруженных сил с особенным, нацистским акцентом. Если еще в конце декабря на Украине оправдывались за ношение шеврона дивизии СС «Мертвая голова», то теперь призывают гордиться им как знаком воинской славы. Откуда возник этот скандал — и как среди украинских солдат становится модным нацистский военный символ?

…6 декабря 2018 года Украина отмечала праздник — День Вооружённых сил. Но лишь в последние несколько лет эта дата стала действительно похожей на праздник: до этого многие украинские военные по привычке, а также в память о когда-то данной присяге отмечали День ВС 23 февраля. Декабрьская же дата оставалась протокольной.

Однако за время президентства Петра Порошенко многое изменилось. Офицерский состав сильно обновился и сегодня это в основном люди, которые не брезгуют отмечать 14 октября (годовщину создания УПА) как День защитника Украины. Да, на Украине, в отличие от РФ , это 2 разных дня, что уже само по себе повод для размышлений. Впрочем, мы отвлеклись.

Несомненным украшением Дня ВС в минувшем году стало фото в Твиттере Порошенко. На ней он стоит на аэродроме в окружении бойцов 5-й отдельной десантно-штурмовой бригады. У одного из бойцов на разгрузке заметен неуставной шеврон. А точнее — эмблема 3-й танковой дивизии СС «Мёртвая голова».

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Фото наделало много шуму, а о скандале, конечно же, многие уже писали. Однако мы возвращаемся к этой истории не без причин.

Во-первых, остались некоторые моменты, о которых стоит напомнить любителям путать эмблему «Мёртвой головы» с пиратским флагом (неловкая попытка оправдания со стороны самого бойца и его командиров). Во-вторых, тогда же, в декабре, история получила продолжение. Однако оно осталось практически незамеченным на фоне общей для Украины и России предновогодней суеты.

Итак, вначале о «пиратском флаге». Многие защитники «мёртвой головы» — этого действительно нередкого символа для воинских подразделений разных армий в разных временных эпохах — умалчивают, что носили его не только люди военные. В Третьем Рейхе этот же символ носили те, кто служил в подразделении СС «Мёртвая голова». Тут могут возразить: «Так ведь любой эсэсовец его носил». Да, любой. Но эти выделялись на общем фоне, поскольку непосредственно отвечали за охрану концлагерей. Более того, упомянутую танковую дивизию и охрану концлагерей объединяет фигура Теодора Эйке.

Когда вы видите эмблему «Мёртвой головы», вы видите именно его, поскольку к созданию СС он приложил усилий не меньше, чем сам Генрих Гиммлер. Именно он был комендантом Дахау — одного из первых концлагерей. Затем и вовсе инспектором концлагерей СС — занимался их реорганизацией. Одновременно для их охраны внутри СС он и создавал отряды «Мёртвая голова», из которых вышли все «прославленные» коменданты проде Хёсса (Аушвиц), Коха (Майданек, Бухенвальд). И даже Эйхман, этот куратор «окончательного решения еврейского вопроса» — его подчинённый ещё по Дахау. Ну а затем на основе этой мини-армии палачей Эйке сформировали и целую танковую дивизию со всё той же эмблемой.

Мы намеренно так подробно пишем об этом, потому что и командование 95 бригады и администрация Порошенко, стремясь побыстрее погасить скандал, даже не особо разбирались, с чем же именно они имеют дело.

Мол, какой-то там немецкий череп, ну перепутал боец. Нет, не какой-то. «Мертвая голова» Теодора Эйке немногим отличается от свастики, а потому является её полноценным субститутом, однако чуть более политкорректным — если это слово в данном случае вообще допустимо. Примерно так же, как т.н. «малая зига» и прочие заменители, во множестве придуманные почитателями эстетики Третьего Рейха как для безопасного почитания своих кумиров, так и для идентификации друг друга.

Однако на этом наша новогодняя история только начинается.

Нацистская символика под ёлочку

13 декабря появилось неловкое извинение со стороны 95 бригады. Впрочем, боец просил прощения совсем не за то, за что следовало бы:

«Я хочу извиниться за использование мной шеврона, подобного тому, которые использовались нацистскими подразделениями… я использовал его по собственной неосведомленности, считая его разновидностью пиратского флага» — не подобного, а точно такого же. Хочу извиниться, что в сложную для Украины минуту дал российским пропагандистам повод выдумать очередную порцию вранья о наших ВСУ» — куда тут ещё выдумывать-то?

Однако реакция на это извинение пришла откуда не ждали. А именно от Ukrainian military honor.

Основной профиль деятельности этой пока ещё не слишком известной организации — глорификация. Иначе говоря, специфическая форма ревизионизма. Причём это не наше определение: в этом ролике ведущая, представляя своего гостя, руководителя UMH Андрея Медведько, так и говорит: «…один из их лозунгов — исторический ревизионизм».

Так вот, в UMH крайне возмутились необходимостью «украинского воина» в чём-то там «оправдываться перед ватниками». Ну и в качестве ответа предложили своим подписчикам в социальных сетях (среди них немало служащих ВСУ) оставлять заявки на получение эмблемы дивизии «Мёртвая голова». Мол, пришлём вам подарок ко дню святого Николая.

«Мы выражаем протест против таких действий… и призываем всех поддержать бойца, по которому ни за что проехались трактором запуганные штабисты. Сфоткайтесь с шевроном с черепом, можно в маске, добавьте хештег #штурмовик. Пусть это будет наш небольшой ответ испуганным совкам из начальства. ВСУшники, если нет шеврона, но хотите сфотографироваться, пишите нам, вышлем!», — такая запись появилась в facebook UMH в середине декабря.

В ней прекрасно всё. И готовность распространять нацистскую символику в украинской армии. И хэштэг, в котором обыгрывается род войск (десантно-штурмовая бригада ВСУ) и штурмовые отряды (СА). Каламбур понятен немногим посвящённым: наш старый знакомый Эйке сыграл видную роль в ликвидации руководства СА (событие известно как «Ночь длинных ножей»). Но сами СА трогать не стали. В частности, в т.ч. из них Эйке набирал палачей для отрядов «Мёртвая голова».

В общем, если боец 95-й бригады просто опозорил себя и своих собригадников «пиратским» шевроном, то в Ukrainian military honor предложили бойцам любых подразделений украинской армии добровольно нацепить на себя это позорное клеймо. Якобы — чтобы что-то там доказать командованию. В общем, military honor, то есть воинскую славу в этой организации понимают весьма своеобразно.

«Немцы нас уважали»

Впрочем, UMH уже успели создать себе стойкую репутацию поклонников нацизма. Так к годовщине освобождения Киева Андрей Медведько по согласованию с руководством киевской гимназии №315 провёл урок воинской доблести. На примере дивизии СС «Галичина». К самой UMH, безусловно, никаких вопросов нет — не Ватутина же им славить в конце-то концов. Вопросы возникают исключительно к педсоставу киевской гимназии: учителей почему-то совсем не смутило сочетание освобождения Киева и дивизии ваффен-СС «Галичина».

Стоит ли теперь удивляться тому, что бойцы ВСУ щеголяют эмблемами другой такой же дивизии?

Есть все основания расширять перечень почитаемых дивизий СС. Скажем, в сентябре этого года на книжном форуме во Львове кандидат исторических наук Роман Пономаренко представил свой труд: «Украинские викинги: украинцы в дивизии СС „Викинг“. »…900 прошли отбор и стали пехотинцами. Одного из них даже взяли в танковую бригаду. Шестеро воевали в пушечном подразделении. Воевали наравне с немцами. Но носили украинскую национальную символику. В этом немцы отнеслись к нам с уважением», — сообщает нам этот историк.

Глорификация даёт и другие плоды. В конце декабря, прямо перед Новым Годом, Пётр Порошенко подписал поправки в закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Теперь в правах к ветеранам Великой Отечественной войны приравняли не только служивших в УПА, но и в прочих националистических формированиях. Скажем, бойцов УНРА (это коллаборанты ещё первой волны — 1941 года).

Так что такими темпами и «ветеранам» дивизий СС льготы назначат.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"