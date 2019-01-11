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Украина отказалась соболезновать России из-за трагедии в Магнитогорске 

РИА Новости + ещё 7 26 минут назад
Украина не направляла в России официальные соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске. Об этом сообщают "Украинские новости".
Издание направило в Министерство иностранных дел Украины запрос, направляли ли государственные органы Украины руководству РФ, либо другим официальным и региональным государственным структурам официальные соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске.
"Официальные соболезнования руководству Российской Федерации в связи с трагедией в городе Магнитогорск (Российская Федерация) от имени государственного руководства Украины не посылались", — говорится в ответе за подписью директора Департамента противодействия угрозам со стороны РФ Андрея Плахотнюка.
Издание также добавило, что последний раз украинское правительство направляло официальные соболезнования президенту республики Индонезия в связи с крушением самолета авиакомпании "Lion Air" 31 октября 2018 года, когда погибли 178 человек.
В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 человек.
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Комментарии4
Украина , Видео , Происшествия , Правительство Украины , МЧС , Магнитогорск
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