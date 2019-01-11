Украина отказалась соболезновать России из-за трагедии в Магнитогорске

Украина не направляла в России официальные соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске . Об этом сообщают "Украинские новости".

Издание направило в Министерство иностранных дел Украины запрос, направляли ли государственные органы Украины руководству РФ, либо другим официальным и региональным государственным структурам официальные соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске.

"Официальные соболезнования руководству Российской Федерации в связи с трагедией в городе Магнитогорск (Российская Федерация) от имени государственного руководства Украины не посылались", — говорится в ответе за подписью директора Департамента противодействия угрозам со стороны РФ Андрея Плахотнюка.

Издание также добавило, что последний раз украинское правительство направляло официальные соболезнования президенту республики Индонезия в связи с крушением самолета авиакомпании "Lion Air" 31 октября 2018 года, когда погибли 178 человек.