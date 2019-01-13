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Киев отдаст Константинополю храм с могилой основателя Москвы 

News.ru + ещё 16 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Украинский президент Пётр Порошенко передаст Константинополю храм Спаса на Берестове, где похоронен основатель Москвы князь Юрий Долгорукий. Это было одним из условий предоставления автокефалии «новой церкви» Украины.
По данным Strana.ua, Порошенко вместе с главой украинской «новой церкви» Епифанием посетил храм 12 января. В настоящее время в здании не проводятся церковные службы, так как оно находится на реставрации уже 18 лет. Экзархи Константинопольского патриархата уже посещали этот храм в октябре 2018 года.
Глава синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион призвал не признавать новую церковь на Украине. Он также выразил надежду на то, что православные церкви не признают новую украинскую организацию, так как если это произойдёт, то раскол усилится.
Ранее News.ru писал о том, что архимандрит Константинопольского престола Михаил Анищенко стал главой восстановленной ставропигии вселенского патриарха в Киеве. Такое решение принял Священный синод Константинопольской церкви.
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Комментарии9
Украина , В мире , Петр Порошенко , РПЦ
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