Томос об автокефалии украинской церкви нашелся

Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) действительно повезли в Стамбул , чтобы проставить недостающие подписи. Об этом заявил в эфире телеканала «Прямой» официальный представитель религиозной организации, священник Иван Сидор. Запись эфира доступна на YouTube.

«Томос, который передали нам — он действителен, на нем есть подпись Вселенского патриарха Варфоломея, но по процедуре там должны быть и подписи архиереев Синода Константинопольского патриархата. То, что там нет нескольких подписей — это технические моменты», — объяснил Сидор.

По его словам, Святейший Синод по традиции собирается 9 числа каждого месяца, а документ передали Украине уже 6 января, на следующий день после подписания Вселенским патриархом, поэтому не все иерархи на нем расписались. Почему передача произошла раньше, чем были соблюдены все формальности, он не уточнял.

Планируется, что томос и его копию, предназначенную для хранения в Константинопольском патриархате, подпишут 9 января, после чего документ вернут в Киев. Вероятно, его будут выставлять на постоянной основе в Трапезном храме Софии Киевской.

О том, что томос придется вернуть на время в Стамбул, объявил представитель министерства культуры Украины на рождественской литургии 7 января.

На следующий день Минкульт опроверг его слова, однако позже распространилась информация, что документ забрали сотрудники спецслужб еще накануне вечером и увезли в неизвестном направлении. В храме Софии Киевской, где он был выставлен на всеобщее обозрение, сказали, что реликвия не была формально закреплена за храмом и они за нее не отвечают.