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Томос об автокефалии украинской церкви нашелся 

Lenta.ru + ещё 2 41 минуту назад
Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) действительно повезли в Стамбул, чтобы проставить недостающие подписи. Об этом заявил в эфире телеканала «Прямой» официальный представитель религиозной организации, священник Иван Сидор. Запись эфира доступна на YouTube.
«Томос, который передали нам — он действителен, на нем есть подпись Вселенского патриарха Варфоломея, но по процедуре там должны быть и подписи архиереев Синода Константинопольского патриархата. То, что там нет нескольких подписей — это технические моменты», — объяснил Сидор.
На Украине потеряли томос об автокефалии
По его словам, Святейший Синод по традиции собирается 9 числа каждого месяца, а документ передали Украине уже 6 января, на следующий день после подписания Вселенским патриархом, поэтому не все иерархи на нем расписались. Почему передача произошла раньше, чем были соблюдены все формальности, он не уточнял.
Планируется, что томос и его копию, предназначенную для хранения в Константинопольском патриархате, подпишут 9 января, после чего документ вернут в Киев. Вероятно, его будут выставлять на постоянной основе в Трапезном храме Софии Киевской.
О том, что томос придется вернуть на время в Стамбул, объявил представитель министерства культуры Украины на рождественской литургии 7 января.
На следующий день Минкульт опроверг его слова, однако позже распространилась информация, что документ забрали сотрудники спецслужб еще накануне вечером и увезли в неизвестном направлении. В храме Софии Киевской, где он был выставлен на всеобщее обозрение, сказали, что реликвия не была формально закреплена за храмом и они за нее не отвечают.
ПЦУ, куда вошли преимущественно представители неканонических церковных структур, была учреждена 15 декабря 2018 года на объединительном соборе в Киеве, инициаторами которого выступили Вселенский патриарх Варфоломей и президент Украины Петр Порошенко. РПЦ, а вместе с ней и каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата не признает указ Вселенского патриархата о снятии анафемы с их глав и все дальнейшие решения по Украине.
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Украина , Видео , В мире , Общество , Петр Порошенко , Минкультуры , РПЦ , Стамбул
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