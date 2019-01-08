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Савченко прокомментировала ситуацию с автокефалией ПЦУ 

Газета.Ru + ещё 5 20 минут назад
Фото: Р-Спорт
Депутат Верховной рады Украины Надежды Савченко в эфире NewsOne прокомментировала ситуацию с получением томоса на автокефалию православной церковью на Украине.
По ее мнению, церковь на Украине в итоге объединится благодаря желанию самих жителей страны, а не властей.
"У нас уже есть один Бог. Нечего его делить на разные церкви", — сказала Савченко.
7 января Константинопольский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию томос об автокефалии Православной церкви Украины.
Ранее сообщалось, что УПЦ отказалась проводить службы с ПЦУ.
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Украина , В мире , Надежда Савченко , РПЦ , Верховная Рада
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