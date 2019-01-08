Савченко прокомментировала ситуацию с автокефалией ПЦУ

По ее мнению, церковь на Украине в итоге объединится благодаря желанию самих жителей страны, а не властей.

"У нас уже есть один Бог. Нечего его делить на разные церкви", — сказала Савченко.

7 января Константинопольский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Ранее сообщалось, что УПЦ отказалась проводить службы с ПЦУ.