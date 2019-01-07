Украина подала в ЕСПЧ жалобу из-за инцидента в Керченском проливе

"Правительство Украины выполнило инструкции Суда и подало 7 января 2019 года полноценное заявление по делу #55855/18", — написал Лищина на своей странице в Facebook.

По его словам, украинское правительство требует признания судом факта незаконного содержания 22 моряков Украины и двух сотрудников СБУ в пенитенциарных учреждениях РФ и привлечения к уголовной ответственности после задержание за незаконное пересечение границы России.

Ранее Минюст РФ проинформировал ЕСПЧ о местонахождении задержанных украинских моряков, наличии у них доступа к юридической помощи, состоянии их здоровья и отсутствии жалоб.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.