Украинское правительство подало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу, обвиняет Москву в нарушении прав украинских моряков после инцидента в Керченском проливе, сообщил в понедельник заместитель главы министерства юстиции Украины — уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.
"Правительство Украины выполнило инструкции Суда и подало 7 января 2019 года полноценное заявление по делу #55855/18", — написал Лищина на своей странице в Facebook.
По его словам, украинское правительство требует признания судом факта незаконного содержания 22 моряков Украины и двух сотрудников СБУ в пенитенциарных учреждениях РФ и привлечения к уголовной ответственности после задержание за незаконное пересечение границы России.
Ранее Минюст РФ проинформировал ЕСПЧ о местонахождении задержанных украинских моряков, наличии у них доступа к юридической помощи, состоянии их здоровья и отсутствии жалоб.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
Президент России Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.