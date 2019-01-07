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Порошенко: Украина разорвала последние путы Москвы 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с получением томоса Украина «разорвала последние путы», которые связывали ее с Москвой, передает «112 Украина».
«Создание автокефальной Православной церкви Украины — залог нашей независимости. Это — основа основ нашей духовной свободы. Мы разорвали последние путы, которые связывали нас с Москвой с ее фантазиями об Украине как канонической территории РПЦ», — сказал Порошенко.
Он также выразил надежду на то, что в будущем сбудутся и другие мечты украинцев.
Ранее в Киеве назвали «болезненные» положения томоса об автокефалии.
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Украина , В мире , Петр Порошенко , РПЦ , Москва
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