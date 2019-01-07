Порошенко: Украина разорвала последние путы Москвы

«Создание автокефальной Православной церкви Украины — залог нашей независимости. Это — основа основ нашей духовной свободы. Мы разорвали последние путы, которые связывали нас с Москвой с ее фантазиями об Украине как канонической территории РПЦ», — сказал Порошенко.

Он также выразил надежду на то, что в будущем сбудутся и другие мечты украинцев.

Ранее в Киеве назвали «болезненные» положения томоса об автокефалии.